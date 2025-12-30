100% trường học ở TPHCM hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi

Trường học ở TPHCM đồng loạt hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nội dung trên được Sở GD&ĐT TPHCM triển khai trong Kế hoạch thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu, việc này nhằm hạn chế tối đa tình trạng học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi nhưng không mang tính cấm đoán. Đây là chủ trương nhận được sự đồng thuận rất cao.

Ông Hiếu cho rằng, "trường học hạnh phúc" không có nghĩa là cấm đoán cứng nhắc, mà là tạo ra những hoạt động thay thế đủ hấp dẫn để học sinh không còn lệ thuộc vào điện thoại.

Khi không sử dụng thiết bị điện tử trong giờ ra chơi, học sinh cần được tham gia các hoạt động vận động, trò chơi dân gian, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, đọc sách… để mỗi giờ ra chơi thực sự trở thành khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ.

"Điều quan trọng là tạo được thói quen tự nguyện, để học sinh coi giờ ra chơi không điện thoại là khoảng thời gian tích cực, bổ ích và đáng mong đợi", ông Hiếu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thay vào đó, mỗi trường sẽ thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi theo các nhóm như: hoạt động vận động (thể thao, trò chơi, văn nghệ); hoạt động tĩnh (cờ vua, đọc sách, vẽ tranh, thư giãn, nghỉ ngơi tại chỗ).

Cùng với 2 hoạt động trên, nhà trường cũng cần tổ chức cho nhóm học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử cho mục đích học tập, tra cứu, hoặc hoạt động giải trí có tổ chức, theo nhóm, có sự cho phép của giáo viên và tại khu vực được nhà trường quy định.

Trong giờ ra chơi, không khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử một cách cá nhân, thụ động, tách biệt, như: chơi trò chơi cá nhân, lướt mạng xã hội một mình, xem video kéo dài không có tương tác.

Một trong những yêu cầu quan trọng là các trường tổ chức khảo sát toàn bộ học sinh để nắm bắt nhu cầu, mong muốn tham gia hoạt động trong giờ ra chơi. Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm có mục tiêu, nội dung, hình thức thực hiện, nguồn lực, thời gian và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết trong năm 2026, các trường học sẽ triển khai đại trà hoạt động trên.

Bà Trang nhấn mạnh việc khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy trình quản lý, thiết bị điện tử theo hướng: Quy định rõ khu vực, thời điểm, hình thức sử dụng; Phân công giáo viên, đoàn thể, lực lượng hỗ trợ trong giờ ra chơi; Không thu giữ, xử lý thiết bị trái quy định pháp luật...

Hồi tháng 10, TPHCM đã thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ở 16 trường, quy mô mỗi trường khoảng 1.800-3.100 học sinh.

Kết quả thí điểm nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh, học sinh. Trong đó, có gần 98% phụ huynh đồng thuận và trên 70% học sinh đồng ý nếu có hoạt động thay thế.

Sở GD&ĐT TPHCM nhìn nhận một bộ phận nhỏ học sinh vẫn duy trì thói quen chơi game, dùng mạng xã hội, cần thời gian giáo dục kiên trì. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất tại một số trường cũng là rào cản khiến các hoạt động thay thế dễ trở nên nhàm chán.