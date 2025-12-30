Bệnh mạch vành - Gánh nặng và xu hướng điều trị mới

Điều đáng lo ngại là bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang ngày càng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động.

Nhiều trường hợp có triệu chứng rất nghèo nàn, thậm chí mơ hồ, nhưng hậu quả để lại lại đặc biệt nặng nề, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Làm thế nào để nhận biết sớm bệnh mạch vành trong đời sống hằng ngày? Khi nào cần đi cấp cứu và đâu là “thời gian vàng” trong nhồi máu cơ tim? Điều trị nội khoa liệu có còn đủ hay đã đến lúc phải can thiệp?

Trong bối cảnh y học hiện đại, các tiến bộ trong chẩn đoán như chụp CT mạch vành, chụp mạch vành qua da được chỉ định ra sao, và những xu hướng điều trị mới như nong bóng phủ thuốc mang lại lợi ích gì cho người bệnh trong từng tình huống cụ thể?...

Hình minh hoạ hiện tượng mạch vành bị co thắt hoặc bị tắc, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ của trái tim (Nguồn: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc).

Nhằm làm rõ những vấn đề trên, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bệnh mạch vành: Gánh nặng & xu hướng điều trị mới".

Đồng hành cùng chương trình là ThS.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch vành.

Tại tọa đàm, ThS.BS Nguyễn Văn Hải sẽ trực tiếp phân tích, lý giải bản chất bệnh mạch vành, những dấu hiệu điển hình và không điển hình dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở phụ nữ và người cao tuổi, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện về các phương án điều trị hiện nay, từ điều trị nội khoa, đặt stent, phẫu thuật bắc cầu đến các kỹ thuật can thiệp mới nhằm hạn chế nguy cơ tái hẹp và biến chứng lâu dài.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời lượng giải đáp các tình huống thực tế của người bệnh sau can thiệp, cùng những lưu ý quan trọng về dùng thuốc, sinh hoạt và theo dõi lâu dài, giúp người bệnh chủ động hơn trong việc phòng ngừa tái phát và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chương trình phát sóng lúc 9h30 ngày 31/12 trên báo Dân trí và các nền tảng của báo. Kính mời quý độc giả đón xem.