Ngư dân miền Trung cẩu thuyền, bộ đội giúp dân dời nhà tránh bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi (bão số 13) là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh. Các ngư dân ven biển đang trong vùng ảnh hưởng của bão được yêu cầu khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại thành phố Đà Nẵng, ngư dân đang hối hả đưa tàu thuyền lên bờ. Dọc đường ven biển Hoàng Sa và khu vực chân bán đảo Sơn Trà, ngư dân cấp tập thuê xe cẩu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên vỉa hè để tránh sóng đánh hư hại hoặc trôi dạt. Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng ra quân giúp dân đưa phương tiện lên bờ (Ảnh: Hoài Sơn).

Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương giúp nhân dân thôn H'Juh, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở, di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng 5/11, ngư dân các xã ven biển đã đưa tàu thuyền vào nơi trú bão. Những thuyền đánh cá nhỏ được cẩu lên bờ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Hiện có khoảng 6.000 tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi đã vào nơi trú bão an toàn. Dự kiến khoảng 19h ngày 5/11, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cấm tàu thuyền ra khơi (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Thành Được (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết phường Sa Huỳnh nằm ở phía nam tỉnh Quảng Ngãi, nơi được dự báo gần tâm bão số 13. Từ sáng sớm, ngư dân địa phương đã thuê xe cẩu đưa các thuyền nhỏ lên bờ (Ảnh: Quốc Triều).

"Chúng tôi phải đưa thuyền lên bờ tránh sóng đánh va đập làm hư hỏng hoặc chìm. Bão lớn quá, tôi ý thức được việc phải chủ động bảo vệ tài sản của mình", ông Được chia sẻ (Ảnh: Quốc Triều).

Người dân tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Quốc Triều).

Tại tỉnh Khánh Hòa, người dân phường Bắc Nha Trang đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 13 (Ảnh: Trung Thi).

Ông Lê Phi, trú tỉnh Khánh Hòa cho biết lo ngại bão số 13 gây sóng to, gió lớn làm hư hỏng thuyền bè, gia đình ông đã thuê người, xe tải đưa tàu lên bờ (Ảnh: Trung Thi).

Bộ đội Biên phòng đóng tại Cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phát loa thông báo, yêu cầu tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn (Ảnh: Trung Thi).