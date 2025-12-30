Camera AI hỗ trợ làm rõ vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội

Lúc 9h52 ngày 30/12, tại đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tải BKS 29H-226.xx, do anh N.Đ.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ đến hiện trường để phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vụ việc.

Đội CSGT đường bộ số 5 xử lý vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ô tô tải bị đổ nghiêng dưới lòng đường, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, phương tiện liên quan hư hỏng nhẹ. Qua kiểm tra, lái xe không vi phạm nồng độ cồn, kết quả kiểm tra ma túy âm tính.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để kịp thời xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông, Phòng CSGT Hà Nội truy vết dữ liệu hành trình và trích xuất hình ảnh xe tải từ hệ thống camera AI.

Qua dữ liệu camera AI cho thấy, chiếc xe tải di chuyển ổn định trên đường Đàm Quang Trung theo chiều từ cầu vượt Đàm Quang Trung hướng cầu Vĩnh Tuy.

Hình ảnh từ camera AI ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên khi đến gần khu vực ngã ba Đàm Quang Trung - Sân Golf Long Biên, phương tiện bất ngờ có dấu hiệu mất lái, va vào cột biển báo giao thông và đổ nghiêng ra đường. Qua hình ảnh camera có thể xác định trước và sau thời điểm va chạm, xe tải không xảy ra va chạm với phương tiện nào khác.

Nhà chức trách cho hay, từ dữ liệu hình ảnh khách quan do hệ thống camera AI cung cấp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ diễn biến, loại trừ các tình huống va chạm phức tạp, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc chính xác, minh bạch.