Lisa và bạn trai hẹn hò tại câu lạc bộ thoát y

Theo nguồn tin từ giới săn ảnh, ngày 24/12, Lisa và Frédéric Arnault xuất hiện cùng nhau tại Paris. Cặp đôi được cho là đã đi mua sắm, dùng bữa tối và đón Giáng sinh trước khi ghé thăm Crazy Horse - một trong những câu lạc bộ biểu diễn lâu đời và nổi tiếng của thủ đô nước Pháp.

Lisa từng trình diễn tại câu lạc bộ Crazy Horse vào năm 2023 (Ảnh: Instagram).

Tháng 9/2023, Lisa từng gây chấn động truyền thông quốc tế khi tham gia biểu diễn tại Crazy Horse. Sau đó, nữ thần tượng chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường và gọi đây là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời, đồng thời bày tỏ mong muốn được quay lại sân khấu này trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định trình diễn tại Crazy Horse đã khiến Lisa đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận khán giả châu Á. Một số câu lạc bộ người hâm mộ tại Trung Quốc tuyên bố quay lưng với nữ ca sĩ, trong khi khán giả Hàn Quốc cho rằng hành động này làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuẩn mực của một nữ thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn).

Làn sóng chỉ trích càng gia tăng khi Lisa đăng tải những hình ảnh kèm tuyên bố sẵn sàng tiếp tục biểu diễn tại đây nếu có cơ hội. Đến nay, việc tham gia show diễn tại Crazy Horse vẫn được xem là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Lisa.

Kể từ sau sự kiện này, nữ ca sĩ cũng có sự thay đổi rõ rệt về phong cách âm nhạc và hình ảnh, từ bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để hướng đến phong cách gợi cảm, táo bạo hơn.

Lisa và doanh nhân Frédéric Arnault đồng hành suốt 2 năm qua (Ảnh: News).

Một số ý kiến cho rằng sự thay đổi của Lisa có sự đồng hành và ủng hộ từ bạn trai Frédéric Arnault. Trong hơn 2 năm qua, cặp đôi nhiều lần bị phát hiện diện trang phục đồng điệu, sử dụng phụ kiện giống nhau và xuất hiện tại các địa điểm trùng khớp, dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ.

Frédéric Arnault được cho là thường xuyên sắp xếp thời gian để gặp Lisa, đồng hành cùng cô trong nhiều sự kiện quan trọng, từ các buổi hòa nhạc đến kỳ nghỉ Lễ Tình nhân tại Thái Lan. Anh cũng được nhắc đến như người hỗ trợ nữ ca sĩ trong đời sống cá nhân, bao gồm việc chăm sóc thú cưng khi cô bận rộn công tác.

Chuyện tình của Lisa và Frédéric Arnault được truyền thông quốc tế nhắc tới từ năm 2023. Cả hai từng xuất hiện trong các sự kiện của gia đình hai bên nhưng vẫn giữ thái độ kín tiếng.

Frédéric Arnault - con trai thứ 3 của gia đình tỷ phú sở hữu tập đoàn LVMH - được cho là có ảnh hưởng nhất định trong việc hỗ trợ Lisa mở rộng hoạt động tại thị trường Âu - Mỹ.

Những hình ảnh hẹn hò của Lisa và Frédéric Arnault được người hâm mộ ghi lại trong năm qua (Ảnh: X).

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn Lisa và Frédéric Arnault đã kết hôn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức hay bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

Về sự nghiệp, Lisa vừa phát hành MV Dream, hợp tác cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Ca khúc được cho là lấy cảm hứng từ một mối tình trong quá khứ của nữ ca sĩ, làm dấy lên nhiều đồn đoán từ phía người hâm mộ.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không mang quốc tịch Hàn Quốc của Blackpink - nhóm nhạc nữ toàn cầu hàng đầu Kpop. Ngoài âm nhạc, cô còn là biểu tượng thời trang với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và đang tích cực xây dựng sự nghiệp cá nhân trên thị trường quốc tế.

Frédéric Arnault - bạn trai của Lisa - là một trong những người thừa kế khối tài sản khổng lồ từ tỷ phú Arnault (Ảnh: Getty).

Bạn trai của Lisa - Frédéric Arnault - từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Paris và hiện giữ chức CEO thương hiệu đồng hồ cao cấp TAG Heuer. Nam doanh nhân sinh năm 1995 được đánh giá là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ của LVMH, theo đuổi chiến lược kết hợp công nghệ và xa xỉ.

Frédéric Arnault không có con số tài sản cá nhân chính thức được Forbes hay các nguồn tài chính uy tín công bố riêng, vì phần lớn tài sản của anh nằm trong cổ phần gia đình và các công ty mà gia đình sở hữu.

Tuy nhiên, một số nguồn thông tin phi chính thống ước tính giá trị tài sản riêng của Frédéric Arnault ở mức vài triệu USD đến vài trăm triệu USD. Tổng tài sản của cha anh, tỷ phú Bernard Arnault, được Forbes ước tính vào khoảng trên 170-180 tỷ USD, đứng trong nhóm người giàu nhất thế giới.