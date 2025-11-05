Các mốc "kỷ lục buồn" trên cột nhà cổ hơn 300 năm tuổi ở Hội An

Chiều 5/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) dần trở lại nhịp sống bình thường với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch sau nhiều ngày ngập trong mưa lũ lịch sử.

Riêng căn nhà cổ tọa lạc tại số 77 Trần Phú, Hội An được nhiều người nhắc đến với hình ảnh cột gỗ khắc các vạch ghi dấu mực nước dâng lên trong từng trận lũ lịch sử - những "kỷ lục buồn" về mưa lũ tại Hội An.

Một người chia sẻ: "Đây là chiếc cột đánh dấu những kỷ lục mà có lẽ người Hội An nào cũng biết. Không phải kỷ lục về chiều cao con người, mà là kỷ lục về chiều cao của lũ lụt".

Ngôi nhà bằng gỗ lim ghi dấu các mốc lũ lịch sử tại Hội An (Video: Thanh Tùng - Dương Nguyên).

Ngôi nhà mang tên chủ nhân đầu tiên - ông Quân Thắng, một thương nhân người Hoa giàu có bậc nhất Hội An xưa. Trải qua hơn 300 năm, ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, tinh xảo, minh chứng cho thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An.

Trong đó, trận lũ Giáp Thìn 1964 được ghi nhận cao nhất. Đây là trận "đại hồng thủy" gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung từ Huế đến Bình Định (cũ).

Ngày 30/10, nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (Đà Nẵng) dâng 5,62m, vượt báo động 3 hơn 1,6m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m. Còn tại nhà cổ Quân Thắng, mực nước lụt được ghi nhận cao hơn năm 2009.

Bà Diệp Ái Phương (SN 1974), cháu đời thứ 7 của thương nhân Quân Thắng, cho biết việc ghi dấu mực nước trên cột gỗ đã có từ thời ông cha để lại. Con cháu trong dòng họ vẫn tiếp tục gìn giữ, bảo tồn. Trong những ngày lũ, gia đình bà chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 300m2, bề ngang hẹp nhưng sâu về chiều dài, mang nét kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hội An.

Toàn bộ kết cấu nhà làm từ gỗ lim với từng chi tiết chạm trổ tinh tế do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng (Hội An) thực hiện.

Khoảng sân giữa đón nắng và gió tự nhiên giúp không gian trong nhà luôn thoáng mát, dễ chịu dù giữa mùa hè oi bức.

Phần mái ngói âm dương được lợp tinh xảo. Trải qua thời gian, mái ngói phủ rêu phong, tạo nên vẻ hoài cổ riêng biệt.

Không gian nhà được chia thành nhiều phần như gian mặt tiền dùng làm tiệm buôn, kế đến là phòng khách, sân trời, nhà dưới và gian bếp.

Gia đình chủ nhà hiện vẫn duy trì nếp sống kết hợp giữa sinh hoạt và kinh doanh. Họ mở cửa đón khách tham quan, phục vụ nhiều món đặc sản Hội An như bánh bông hồng trắng, bánh bao, hoành thánh chiên và cao lầu.

Theo thống kê, phố cổ Hội An có khoảng 1.000 di tích cổ, bao gồm nhà cổ, hội quán, đình, chùa và giếng cổ. Nhiều ngôi nhà cổ trải qua hàng trăm năm tuổi, trong đó nhà cổ Quân Thắng được đánh giá là một trong những căn đẹp nhất.