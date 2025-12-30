Hà Nội phân luồng giao thông trong hai kỳ nghỉ Tết

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...) có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị rrấn Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về TP Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau để vào TP Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: đi đường tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông) hoặc rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi Quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đường quốc lộ 6 - thị trấn Xuân Mai - Hòa Bình.

Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Đường quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi Quốc lộ 18.

Đối với các phương tiện từ Quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân có thể đi theo hướng nút giao Ngọc Hồi vào ngõ 15 Ngọc Hồi để kết nối nhánh lên cao tốc.