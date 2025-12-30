Cà Mau sử dụng trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ làm bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh

Ngày 30/12, tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Bảo tàng được tỉnh đặt tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu.

Cà Mau thành lập bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh (Ảnh: CTV).

Nơi đây lưu giữ, bảo tồn và trưng bày có hệ thống các tư liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử.

Bảo tàng còn là thiết chế văn hóa - giáo dục quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương Cà Mau.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban quản lý Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, nhất là hiện vật gốc gắn liền với các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, bảo đảm tính chân thực, khoa học; gắn với yếu tố lịch sử, đẩy mạnh vận động hiến tặng tư liệu từ các vị lão thành cách mạng, gia đình liệt sỹ.