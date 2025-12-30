Lợi ích từ công thức kết hợp dầu olive nguyên chất và dầu gạo lứt

Nhu cầu cân bằng dinh dưỡng và hiệu suất nấu nướng

Chị Phương Anh (nội trợ, Hà Nội) cho biết thường dựa trên các khuyến nghị khoa học để tìm ra loại dầu ăn có thành phần dưỡng chất tốt cho sức khỏe gia đình. Chị biết rằng dầu ăn từ thực vật là một trong những nguồn cung cấp chất béo - thuộc 1 trong 4 nhóm chất cần thiết cho cơ thể: đạm - đường bột - béo - vitamin và khoáng chất.

Chị thường chọn dầu gạo lứt để chiên xào bởi đây là loại dầu chịu được nhiệt độ cao, được trích ly từ lớp màng cám của hạt gạo lứt nên giàu Gamma-oryzanol hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch. Còn đối với trộn salad, làm xốt, chị sử dụng dầu olive nguyên chất bởi loại dầu này nổi tiếng ở phương Tây, giàu chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E, được xem như một phần không thể thiếu trong những chế độ ăn lành mạnh.

“Nhà tôi thường sử dụng nhiều loại dầu cùng lúc. Ví dụ dầu olive để trộn salad, làm xốt với mấy món thanh nhẹ cho ông bà với 1 chai để chiên ngập dầu, xào thực phẩm hàng ngày cho các con và 2 vợ chồng. Bất tiện một chút nhưng được cái đảm bảo dinh dưỡng và cách chế biến phù hợp”, chị Phương Anh nói.

Tuy nhiên, đứng trước câu hỏi cân bằng giữa nhu cầu dinh dưỡng và hiệu suất chế biến giữa nhịp sống hiện đại, bận rộn, không phải bất cứ người tiêu dùng nào cũng có đủ thời gian để tính toán và kết hợp đa dạng nguồn dưỡng chất như chị Phương Anh.

Chị Kim Thủy (nhân viên văn phòng, TPHCM) chia sẻ: “Tôi chỉ mong tìm ra sản phẩm đáp ứng tất cả nhu cầu: từ dinh dưỡng cho tới chế biến mà thật sự tiện lợi để có thể giúp người nội trợ nâng tầm sống khỏe cho các thành viên trong gia đình qua các bữa ăn dinh dưỡng”.

Dầu olive nguyên chất và dầu gạo lứt là những loại dầu ăn được các tổ chức y tế và dinh dưỡng quốc tế đánh giá cao (Ảnh: Shutterstock).

Công thức kết hợp dầu olive Extra Virgin với dầu gạo lứt nguyên chất - Giải bài toán nâng tầm sức khỏe

Xuất phát từ những băn khoăn đời thường đó, Neptune - thương hiệu dầu ăn “điểm 10 cho chất lượng” đã nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm mới dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light, với công thức độc đáo kết hợp dầu olive Extra Virgin và dầu gạo lứt. Hai loại dầu cao cấp được lựa chọn để bổ sung, tối ưu cho nhau với mong muốn nâng tầm sống khỏe, nâng cấp gian bếp. Người nội trợ có thể thoải mái chế biến, từ chiên rán cho đến xào, áp chảo, trộn salad, làm xốt… mà không phải “sắm” nhiều loại dầu khác nhau.

Neptune Olive Light còn giúp nhiều người nội trợ an tâm hơn khi chăm sóc bữa ăn gia đình nhờ các dưỡng chất tốt cho sức khỏe đến từ hai loại dầu thành phần. Sự kết hợp giữa Gamma-oryzanol, Phytosterol từ dầu gạo lứt và các chất chống oxy hóa tự nhiên trong dầu ô liu như vitamin E, góp phần hỗ trợ sức khỏe, nhất là sức khỏe tim mạch.

Neptune Olive Light gồm các dưỡng chất tốt cho sức khỏe tim mạch (Ảnh: Neptune).

Vừa ra mắt, nhưng dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light nhận được các phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Chị Thúy Trang (nhân viên văn phòng, TPHCM) chia sẻ: “Tôi khá ngạc nhiên về công thức kết hợp độc đáo có đủ 2 thành phần dầu ăn tốt trong một chai dầu.

Với tôi, đây là bí quyết nâng tầm căn bếp, cách hướng đến lối sống khỏe mạnh. Tôi dùng dầu này để xào, chiên ngập dầu cũng được mà trộn salad, làm nước xốt, áp chảo nhẹ nhàng cũng ngon, đặc biệt là cảm giác an tâm lựa chọn được một phiên bản dầu ăn nâng cấp tốt cho mọi thành viên trong gia đình, để người nội trợ an tâm nấu các món ăn ngon”.

Dầu ăn thế hệ mới là bí quyết giúp các món ăn nâng tầm (Ảnh: Neptune).