CSGT Hà Nội hóa trang gần quán nhậu, dùng bộ đàm báo vi phạm

Đêm 27/12, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập các tổ công tác làm nhiệm vụ hóa trang kết hợp chốt cứng để xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Nguyễn Khang (TP Hà Nội).

Tại đây, các tổ CSGT hóa trang sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình các trường hợp uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Việc kiểm tra được thực hiện tại tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán bia, quán hát.

Các tổ CSGT hóa trang sử dụng bộ đàm làm nhiệm vụ gần các nhà hàng, quán nhậu để thông báo các trường hợp vi phạm cho tổ CSGT công khai xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Sau khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, tổ cảnh sát hóa trang phát hiện lái xe máy BKS 26K6-45.xx vừa rời khu vực nhiều nhà hàng, có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên thông báo cho tổ CSGT công khai dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là anh P.V.N. (21 tuổi, quê Nghệ An) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,194mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết do nghĩ uống ít, đi quãng đường gần nên đã tự lái xe về nhà.

Tài xế P.V.N. tại chốt CSGT (Ảnh: Ngọc Tiến).

Với vi phạm nêu trên anh N. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết trong ca làm việc đêm 27/12, các tổ công tác của đơn vị này đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn.

CSGT kiểm tra với cả các tài xế taxi (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao, trong khi vẫn còn tình trạng người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Việc triển khai lực lượng hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, ngăn chặn tình trạng né tránh kiểm tra", Trung tá Chiến nói.