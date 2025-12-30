Shark Tank trước khi bị “khai tử": Ai rót vốn nhiều nhất?
(Dân trí) - Trước khi vướng vào vòng lao lý, Shark Bình, Shark Thuỷ... được biết là các "cá mập" tích cực tham gia nhất với hàng chục thương vụ, tổng đầu tư hàng trăm tỷ đồng.
Thông tin Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất gây chú ý trong giới khởi nghiệp. Đây là mô hình gọi vốn khá phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, chương trình được mua bản quyền phát sóng từ năm 2016.
Tháng 10/2024 ghi nhận cột mốc 100 tập phát sóng của chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ). Sau dấu mốc này, chương trình cũng dừng lại ở 7 mùa phát sóng khi nhà sản xuất chính thức thông báo khai tử Shark Tank Việt Nam hôm 25/12.
Thời gian gần đây, loạt lùm xùm xoay quanh các “cá mập” đã ảnh hưởng lên uy tính của chương trình. Tuy vậy, trong suốt 7 mùa lên sóng, Shark Tank Việt Nam đã là cầu nối đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các startup phát triển.
Trong mùa cuối lên sóng, chương trình ghi nhận 25 thương vụ gọi vốn thành công với tổng số tiền mà các Shark đã cam kết đầu tư lên đến hơn 180 tỷ đồng. Có 2 thương vụ giá trị lớn nhất nhận cam kết đầu tư 1 triệu USD. Trong đó, Shark Bình rót tiền vào mì thanh long Caty Foods đổi lấy 10% cổ phần. Thương vụ còn lại là sản phẩm đồ chơi giáo dục Kalo Toys được Shark Bình cùng Shark Minh Beta rót 1 triệu USD cho 10% cổ phần.
Mùa cuối, Shark Bình chốt đầu tư 11 thương vụ, với giá trị đầu tư hơn 73 tỷ đồng, trở thành nhà đầu tư cam kết rót vốn nhiều nhất mùa 7. Shark Minh Beta chốt đầu tư 12 thương vụ, với tổng giá trị đầu tư là hơn 49,2 tỷ đồng. Còn “cá mập” đồng hành suốt 7 mùa Shark Tank - Shark Nguyễn Thanh Hưng chốt thành công 5 deal với giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.
Shark Bình và Shark Thuỷ vướng vào lao lý
Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.
Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.
Giữa tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan.
Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với ông Bình và Nguyễn Hữu Tuất, về tội trốn thuế.