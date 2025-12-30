Shark Tank trước khi bị “khai tử": Ai rót vốn nhiều nhất?

Thông tin Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất gây chú ý trong giới khởi nghiệp. Đây là mô hình gọi vốn khá phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, chương trình được mua bản quyền phát sóng từ năm 2016.

Tháng 10/2024 ghi nhận cột mốc 100 tập phát sóng của chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ). Sau dấu mốc này, chương trình cũng dừng lại ở 7 mùa phát sóng khi nhà sản xuất chính thức thông báo khai tử Shark Tank Việt Nam hôm 25/12.

Thời gian gần đây, loạt lùm xùm xoay quanh các “cá mập” đã ảnh hưởng lên uy tính của chương trình. Tuy vậy, trong suốt 7 mùa lên sóng, Shark Tank Việt Nam đã là cầu nối đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các startup phát triển.

Trong mùa cuối lên sóng, chương trình ghi nhận 25 thương vụ gọi vốn thành công với tổng số tiền mà các Shark đã cam kết đầu tư lên đến hơn 180 tỷ đồng. Có 2 thương vụ giá trị lớn nhất nhận cam kết đầu tư 1 triệu USD. Trong đó, Shark Bình rót tiền vào mì thanh long Caty Foods đổi lấy 10% cổ phần. Thương vụ còn lại là sản phẩm đồ chơi giáo dục Kalo Toys được Shark Bình cùng Shark Minh Beta rót 1 triệu USD cho 10% cổ phần.

Mùa cuối, Shark Bình chốt đầu tư 11 thương vụ, với giá trị đầu tư hơn 73 tỷ đồng, trở thành nhà đầu tư cam kết rót vốn nhiều nhất mùa 7. Shark Minh Beta chốt đầu tư 12 thương vụ, với tổng giá trị đầu tư là hơn 49,2 tỷ đồng. Còn “cá mập” đồng hành suốt 7 mùa Shark Tank - Shark Nguyễn Thanh Hưng chốt thành công 5 deal với giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.

Shark Bình, Shark Thủy, Shark Tam vướng vào vòng lao lý (Ảnh: IT).