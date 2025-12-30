TPHCM đưa dự án thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (Ban Chỉ đạo) vừa thông tin các nội dung tại phiên họp thứ 12, diễn ra ngày 29/12. Phiên họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động trong năm 2025. Các đại biểu cũng thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo đó, Ban Chỉ đạo thống nhất việc rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chưa thực hiện xong theo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2025.

Ban chỉ đạo nhấn mạnh việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các hội nghị liên quan.

Trong đó, Ban Chỉ đạo xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên thực hiện ngay nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Trước mắt, các đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm răn đe, cảnh báo và phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, phương pháp phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm Quy định số 116-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 282-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân.