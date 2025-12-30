Công trình "Tháp Hoa Đăng" 12 tỷ đồng gây xôn xao, chủ đầu tư lên tiếng

Những ngày qua, công trình Cụm biểu tượng văn hóa "Tháp Hoa Đăng" tại vòng xuyến quốc lộ 1A, giao với các tuyến đường Phan Đình Phùng và Hàm Nghi (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến khen, chê.

Dự án có thi tuyển kiến trúc và được cấp phép

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư), cho biết đơn vị đã nắm bắt các phản ánh liên quan đến công trình.

Theo ông Phong, dự án có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn vốn đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Công trình cụm biểu tượng văn hóa "Tháp Hoa Đăng" nhìn từ trên cao (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 9,6 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 300 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng; chi phí khác gần 89 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 812 triệu đồng.

UBND thành phố Hà Tĩnh trước đây đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc với sự tham gia của 5 đơn vị đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Hà Tĩnh. Trên cơ sở đánh giá của hội đồng chuyên môn, phương án của Công ty Cổ phần Xây dựng HPA Việt Nam được lựa chọn.

Theo thuyết minh, phương án kiến trúc lấy ý tưởng xuyên suốt "Thành Sen vươn mình - phát triển - kết nối", cảm hứng từ hình ảnh bông sen, mầm cây và vòng tay đoàn kết.

Công trình nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận (Ảnh: Dương Nguyên).

Liên quan đến lo ngại công trình ảnh hưởng đến an toàn, lưu lượng giao thông, ông Phong khẳng định dự án được xây dựng trên phần đất vòng xuyến hiện hữu, không lấn chiếm mặt đường.

"Công trình đã được Cục Đường bộ cấp phép", ông Phong thông tin.

Ông cho biết thêm địa phương đã và đang triển khai các dự án mở rộng quốc lộ 1A và 2 tuyến đường Hàm Nghi, Phan Đình Phùng nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông khu vực nên sẽ không ảnh hưởng việc đi lại.

"Nhiều địa phương khác còn đầu tư lớn hơn"

Về ý kiến công trình khó nhận diện về mặt nghệ thuật, ông Phong cho rằng mỗi người có góc nhìn và cảm nhận thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy, đơn vị không đưa ra bình luận trước các quan điểm khen, chê của dư luận.

Liên quan đến quan điểm Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đầu tư 12 tỷ đồng cho công trình biểu tượng, ông Phong cho rằng cách nhìn này "mang tính phiến diện".

Ông lý giải rằng việc xây dựng công trình biểu tượng nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị. Thời gian qua, không chỉ Hà Tĩnh mà nhiều địa phương khác cũng đã đầu tư các công trình biểu tượng văn hóa với kinh phí lớn hơn.

Công trình này đã gần hoàn thiện (Ảnh: Dương Nguyên).

"Chúng tôi khẳng định việc sử dụng 12 tỷ đồng để thực hiện dự án đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành", ông Phong nhấn mạnh.

Về kết cấu kỹ thuật, ông Phong thông tin tháp gồm 10 trụ với 10 hệ thống móng độc lập, mỗi móng sử dụng 6 cọc nhằm chống lún, đảm bảo an toàn lâu dài. Phần cánh hoa sử dụng vật liệu inox, các hạng mục khác ốp đá nên giá vật liệu tương đối cao.

Đối với tình trạng một số viên gạch lát bị nứt vỡ, ông Phong cho biết nguyên nhân do ảnh hưởng trong quá trình cẩu lắp các khối tháp. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu thay mới, cây xanh chưa đạt cũng sẽ trồng lại nhằm đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình.

"Đây là công trình được tính toán để sử dụng bền vững, lâu dài, có thể hàng chục năm", ông Phong khẳng định.

Dự án đã được thi công gần hoàn thiện, chủ đầu tư đang mời Sở Xây dựng nghiệm thu, chuẩn bị bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Theo thiết kế, công trình văn hóa lấy hình tượng "Tháp Hoa Đăng" có hạng mục chính trung tâm bằng sắt thép, tạo hình ngôi sao năm cánh bố trí so le thành hai lớp, mỗi lớp 5 cánh.

Các cánh được thiết kế dạng cánh sen uốn cong 3 chiều, sơn màu cam. Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục cảnh quan như cây xanh, lối đi bộ lát đá, hệ thống chiếu sáng, đài phun nước…

Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần làm đẹp không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh, đồng thời giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đánh giá tích cực, không ít người dân vẫn bày tỏ băn khoăn về thẩm mỹ, khả năng nhận diện và mức đầu tư 12 tỷ đồng cho công trình này.