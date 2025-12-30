Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng "bung nóc" sau tin bán 2 công ty trả nợ

Cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai tăng kịch trần trong phiên giao dịch hôm nay (30/12), lên 15.400 đồng/đơn vị. Cuối phiên, mã này "trắng" bên bán và dư mua giá trần 111.400 cổ phiếu.

Thị trường dường như đặt nhiều kỳ vọng vào quá trình thu xếp tài chính để trả nợ của doanh nghiệp này với bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Với khoản nợ 2.883 tỷ đồng, công ty đã thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Doanh nghiệp công bố kế hoạch dự kiến bán toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc để thu xếp dòng tiền trong quý đầu năm 2026.

Cổ phiếu QCG và DGC tăng trần (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Một cổ phiếu khác tăng trần đáng chú ý hôm nay là DGC của Công ty Hóa chất Đức Giang. Mã này dư mua giá trần hơn 2,3 triệu cổ phiếu vào cuối phiên, thanh khoản đạt hơn 7,2 triệu đơn vị. Đà tăng này giúp DGC góp mặt trong danh sách nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên gần 1.767 điểm. Cổ phiếu VIC (Vingroup) và VPB (VPBank) dẫn đầu trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số. Trong đó, VIC tăng 2,07% và VPB tăng 2,5%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 961 tỷ đồng trong phiên này, các mã được mua mạnh như MWG, FPT, STB, VPB. Ngược lại, khối ngoại bán ròng nhiều nhất là VIC, VHM và VCB...