TPHCM lên lộ trình giảm cấp phó của sở

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận về khung số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Cụ thể, Văn phòng UBND TPHCM được bố trí tối đa 10 cấp phó; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ mỗi đơn vị tối đa 8 cấp phó.

Trụ sở UBND TPHCM trên đường Lê Thánh Tôn (Ảnh: Q.Huy).

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Thành phố được bố trí tối đa 6 cấp phó mỗi đơn vị. Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí tối đa 5 cấp phó.

Đối với các cơ quan còn lại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo được bố trí tối đa 3 cấp phó mỗi đơn vị; Sở An toàn thực phẩm được bố trí tối đa 2 cấp phó.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kết luận này. Đảng ủy UBND TPHCM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, xây dựng lộ trình giảm số lượng cấp phó đang nhiều hơn quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trường hợp cơ quan được bổ sung chức năng, nhiệm vụ dẫn đến yêu cầu điều chỉnh số lượng cấp phó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính của thành phố.