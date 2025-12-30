Thi hành án Hà Nội thu hồi 5.900 tỷ đồng trong các vụ tham nhũng, kinh tế

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự Hà Nội, thông tin tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2026, chiều 30/12.

Năm nay, cơ quan này tổ chức thi hành 3.208 vụ việc về tham nhũng, kinh tế, với tổng số tiền 15.760 tỷ đồng. Trong số 3.043 việc có điều kiện thi hành, Thi hành án dân sự Hà Nội đã làm xong 2.900 việc, thu hồi 5.870 tỷ đồng.

Trưởng Thi hành án dân sự TP Hà Nội Phạm Văn Dũng (Ảnh: Phùng Minh).

Theo ông Dũng, năm 2025 khối lượng việc và tiền phải thi hành án ở Hà Nội tiếp tục ở mức cao. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có nhiều đương sự được đưa ra thi hành.

Cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và Thành ủy, UBND TP Hà Nội để triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, các cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội đã giải quyết gần 67.800 việc. Trong số hơn 46.500 việc có điều kiện thi hành, thi hành án đã thực hiện xong 39.430 việc (đạt 84,7%, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2024), vượt 0,76% so với chỉ tiêu được giao.

Về tiền, Thi hành án dân sự Hà Nội thi hành xong trên 25.096 tỷ đồng, tăng gần 6,6% so với cùng kỳ và vượt 4% so với chỉ tiêu được giao.

Năm nay, các cơ quan thi hành án ban hành quyết định cưỡng chế với 819 trường hợp, trong đó 550 vụ việc được tổ chức cưỡng chế thành công, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật và an toàn xã hội.

Ứng dụng công nghệ thông tin được cơ quan này chú trọng, có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là trong tổ chức thi hành các vụ việc lớn, phức tạp, đông đương sự. Từ đó góp phần chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chi trả cho đương sự, tăng cường công khai, minh bạch.

Người đứng đầu Thi hành án dân sự Hà Nội khẳng định các giải pháp như biên lai điện tử, phần mềm nghiệp vụ, xử lý văn bản điện tử, chữ ký số được triển khai đồng bộ, từng bước số hóa quy trình công tác, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phối hợp liên ngành.

Hiện nay, toàn hệ thống thi hành án Hà Nội được tổ chức gồm 6 phòng chuyên môn và 12 Phòng Thi hành án dân sự khu vực, với 399 biên chế. Đội ngũ chấp hành viên, công chức tiếp tục được củng cố, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

Ông Dũng khẳng định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là duy trì, nâng cao tỷ lệ thi hành án về số việc và số tiền, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Song song với việc tăng cường kiểm soát các khâu trọng yếu trong tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự Hà Nội sẽ tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng, xử lý tài sản đã bán đấu giá nhưng chưa giao được.

"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng và các vụ việc trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh chuyển đổi số", ông Dũng nhấn mạnh.