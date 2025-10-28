Hoàng thành Huế bị cô lập trong cơn lũ lịch sử

Đến 18h chiều 28/10, thành phố Huế vẫn chìm sâu trong biển nước, mực nước sông Bồ và sông Hương duy trì ở mức báo động cao. Tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và các di tích lịch sử.

Từ trên cao nhìn xuống, Hoàng thành Huế bị nước lũ bao vây tứ phía.

Các tuyến đường dẫn vào khu di tích vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, mưa lớn kéo dài đã khiến 32/40 phường, xã trên địa bàn thành phố bị ngập sâu từ 1-1,5m. Nhiều khu vực trũng thấp thậm chí ngập đến 2-2,5m, gây thiệt hại nặng nề.

Khu di sản Hoàng thành Huế vẫn bị nước lũ "bao vây" trong chiều 28/10.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận định: "Đỉnh lũ trên sông Bồ lần này đã vượt mức của trận lũ lịch sử năm 1999. Còn trên sông Hương, đỉnh lũ gần chạm mốc của năm 1999. Có thể nói, đây là trận lũ rất đặc biệt, hiếm gặp trong hàng chục năm qua".

Tại các tuyến đường trung tâm TP Huế, xe máy và ô tô gần như không thể di chuyển. Thay vào đó, ghe, đò, ca nô và xe tải cứu hộ cỡ lớn trở thành phương tiện giao thông chính, phục vụ công tác cứu trợ và di chuyển của người dân.

Nước lũ mấp mé cầu Phú Xuân, biến hai bên cầu thành nơi đậu xe, tránh trú ngập của người dân Cố đô Huế.

Khu vực bờ Nam TP Huế cũng không tránh khỏi cảnh ngập sâu trong trận lũ lịch sử này.

Hai ngôi trường danh tiếng THPT chuyên Quốc Học - Huế và THPT Hai Bà Trưng cũng chìm trong biển nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Nhiều khu vực vùng trũng ngập sâu gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ và di chuyển của người dân, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.

Một gia đình ở vùng trũng ngập sâu tại TP Huế đã gặp khó khăn trong việc di chuyển quan tài người thân, cho thấy những thách thức mà người dân đang phải đối mặt.

May mắn thay, gia đình này đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng CSGT, giúp đưa quan tài lên xe chở về nhà để lo hậu sự một cách an toàn.

Nhiều du khách đến TP Huế trong những ngày này cũng đã trải qua một kỷ niệm khó quên với trận lũ lớn chưa từng thấy trong hàng chục năm trở lại đây, biến chuyến đi thành một trải nghiệm đầy thử thách.

Hiện tại, TP Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, dự báo nước lũ khó có thể rút nhanh trong vài ngày tới, đòi hỏi công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cần được duy trì liên tục.