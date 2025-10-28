Hàng loạt ô tô xe máy ngập trong biển nước ở Huế, Đà Nẵng

Ngày 28/10, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế ngập trong biển nước. Các con đường từ nội đô đến quốc lộ dẫn vào thành phố này đang bị tê liệt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển (Ảnh: Vi Thảo).

Lũ dâng cao và quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 28/10, tại đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (thành phố Huế) nước ngập sâu hơn 1m. Nhiều ô tô của người dân để bên vệ đường bị ngập trong biển nước (Ảnh: Vi Thảo).

Tại đường Lý Thường Kiệt, nhiều ô tô con của người dân bị ngập đến nửa thân xe (Ảnh: Vi Thảo).

Một ô tô con của người dân Huế để bên vệ đường bị ngập sâu lút gần nửa xe (Ảnh: Vi Thảo).

Nước lũ tràn vào gây ngập nhiều khu vực bên trong Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở y tế lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều ô tô bị ngập sâu trong nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Không chỉ ô tô, nhiều xe máy của người dân để trước cửa nhà cũng bị ngập trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Nước tràn vào hầm để xe tại Công viên Kim Đồng, phường Thuận Hóa. Nhiều hàng hóa, tài sản trôi dập dềnh (Ảnh: Vi Thảo).

Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn khiến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Vang ngập sâu. Nhiều phương tiện chôn chân giữa dòng nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước tình trạng nước lũ bủa vây nhiều tuyến đường, người dân đưa xe máy và ô tô lên khu vực Công viên gần trung tâm hành chính xã Hòa Vang để tránh ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều xe máy được người dân đưa đến công viên tránh ngập lụt (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, nước ngập các tuyến đường vào thôn, một ông lão gắng dắt xe đạp ra bên ngoài để sơ tán (Ảnh: Hoài Sơn).