Chủ tịch TP Huế: "Trận lũ đặc biệt và hiếm gặp trong hàng chục năm qua"

Trưa 28/10, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, về tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.

Lũ đặc biệt, hiếm gặp

Thưa ông, hiện nay mực nước trên các con sông và tình hình ngập lụt ở Huế ra sao?

- Huế đang còn mưa nhưng đã giảm. Mực nước sông Hương, sông Bồ đã hạ so với hôm qua. Dự kiến đến chiều tối nay (28/10), mực nước lũ trên các con sông sẽ xuống dưới mức báo động 3. Tuy nhiên, toàn bộ địa bàn thành phố vẫn còn ngập nặng ở hầu hết các khu vực.

Với lượng mưa và mực nước như vậy, có thể xem đây là trận lũ lịch sử tại Huế không, thưa ông?

- Đúng vậy. Đỉnh lũ trên sông Bồ lần này đã vượt mức của trận lũ lịch sử năm 1999. Còn trên sông Hương, đỉnh lũ gần chạm mốc của năm 1999. Có thể nói, đây là trận lũ rất đặc biệt, hiếm gặp trong hàng chục năm qua.

Kinh thành Huế bị nước lũ bủa vây (Ảnh: Vi Thảo).

Các hồ đập, thủy điện ở Huế hiện vận hành ra sao, có thời điểm nào rơi vào tình huống nguy cấp không?

- Hôm nay, các hồ đập và thủy điện đã vận hành bình thường. Tuy nhiên, vào khoảng 14h hôm qua (27/10), thủy điện Hương Điền và Bình Điền phải mở toàn bộ các cửa xả, nước về bao nhiêu thì xả bấy nhiêu, không còn khả năng điều tiết.

Hồ Tả Trạch (hồ thủy lợi lớn nhất của thành phố Huế) cũng từng có nguy cơ đầy. Rất may, từ 14h ngày 27/10, lượng mưa giảm, nên việc điều tiết ở các hồ đã trở lại ổn định.

Chính quyền thành phố đã nhận định và ứng phó như thế nào với trận lũ này, thưa ông?

- Từ chiều 26/10, qua các bản tin dự báo và thông tin từ nhiều nguồn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã nhận định tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Ngay ngày 27/10, chúng tôi cho học sinh nghỉ học, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo dự báo ban đầu, mưa lớn chỉ kéo dài đến trưa 27/10, nhưng thực tế mưa dồn dập đến tận 14h mới giảm, gây nhiều khó khăn trong ứng phó. Tuy vậy, nhờ có sự chủ động từ sớm, thành phố đã hạn chế được phần nào thiệt hại.

Nước lũ trên sông Hương vẫn cao hơn mức báo động 3, gần chạm gầm cầu Trường Tiền (Ảnh: Vi Thảo).

"Dịp để các chính quyền cấp xã mới rút kinh nghiệm, trưởng thành hơn"

Sau khi vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp, ông đánh giá thế nào về khả năng ứng phó của bộ máy trong trận lũ này?

- Mô hình chính quyền 2 cấp ở Huế đã vận hành ổn định thời gian qua. Còn với trận lũ lụt này, ban đầu, một số xã còn lúng túng khi đối phó với tình huống bất thường nhưng sau đó đã nhanh chóng thích ứng, thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố, phối hợp nhịp nhàng trong công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân.

Đường phố Huế ngập chìm trong nước lũ sáng 28/10 (Ảnh: Vi Thảo).

Qua đợt lũ này, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Dù vẫn còn những hạn chế do địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng, nhưng đây là dịp để các chính quyền cấp xã mới rút kinh nghiệm, trưởng thành hơn trong công tác phòng chống thiên tai.

Lũ tràn vào một số bệnh viện lớn ở Huế, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Ông có thể cho biết tình hình hiện nay?

- Việc lũ tràn vào các cơ sở y tế đã được dự liệu trong kịch bản ứng phó. Khi xảy ra sự cố, công an, quân đội và lực lượng tại chỗ đã kịp thời di dời bệnh nhân lên khu vực cao hơn, đảm bảo an toàn. Bệnh nhân đều được cung cấp đủ thuốc men, lương thực. Các bệnh viện đang hoạt động ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp.

Người dân mang xe lên đậu trên cầu Phú Xuân (hay còn gọi là cầu Mới, bắc qua sông Hương) để tránh ngập lụt (Ảnh: Vi Thảo).

Huế đã có thống kê thiệt hại bước đầu chưa, thưa ông?

- Trong những trận lũ lụt và lần này cũng vậy, thiệt hại lớn nhất là về hạ tầng. Người dân Huế vốn có nhiều kinh nghiệm ứng phó bão lũ nên khi nhận được thông tin từ chính quyền, họ chủ động phòng tránh, nhờ vậy thiệt hại tài sản giảm đáng kể.

Về người, đến nay thành phố ghi nhận một trường hợp đáng tiếc là cháu bé 5 tuổi bị mất liên lạc do người thân sơ suất trong quá trình phòng, chống lũ. Chính quyền đang phối hợp tìm kiếm.

Hai ngày nay, nhiều đoàn thiện nguyện và đội cứu hộ từ các địa phương khác đã có mặt hỗ trợ Huế. Thay mặt chính quyền và người dân thành phố Huế, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đoàn thiện nguyện, các đội cứu hộ cùng nhân dân cả nước đã quan tâm, hỗ trợ Huế trong những ngày khó khăn này. Sự giúp đỡ ấy là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau lũ.

Xin cảm ơn ông!