Người Huế giữa lũ: "Bé nhà em sốt 40 độ C, ai cứu với"

Chiều 28/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kêu cứu của một gia đình ở thành phố Huế, cần được hỗ trợ đưa trẻ nhỏ đi cấp cứu khẩn cấp giữa vùng ngập lũ.

Nội dung bài đăng viết: "Bé nhà em sốt 40 độ C, run bần bật. Nếu có ghe, thuyền cứu hộ nào gần đây cho em gửi con ra khu vực cao, lỡ có gì đi bệnh viện cho nhanh với ạ. Bé nhà em mà sốt là khác người thường ạ, giúp em với!".

Bé gái bị sốt cao (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Kèm theo đó là địa chỉ cụ thể và ba số điện thoại của người thân để lực lượng cứu hộ có thể liên lạc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Ly (33 tuổi, trú đường Thái Phiên, phường Phú Xuân, thành phố Huế) xác nhận là dì ruột của bé gái trong bài viết.

Theo chị Ly, khu vực nhà chị đang bị cô lập giữa dòng lũ, nước ngoài đường ngập quá đầu người, trong nhà ngập sâu hơn 1,5m.

Khoảng 14h ngày 28/10, bé gái 5 tuổi con của chị Hà (27 tuổi, em gái chị Ly) lên cơn sốt cao, nôn ói. Lo sợ cho sức khỏe của cháu, gia đình đã đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội.

"Khoảng một giờ sau, lực lượng cứu hộ đã đến hỗ trợ, đưa mẹ con em Hà đến bệnh viện. Cả gia đình nhiều thế hệ sống chung, chúng tôi vẫn chưa biết tình hình cụ thể, chỉ mong cháu ổn", chị Ly chia sẻ.

Nhà chị Ly ngập trong nước lũ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cũng tại thành phố Huế, ông Đặng Văn Thuận (50 tuổi, trú tại phường Phú Xuân) cho biết đêm 27/10, ông đã đăng thông tin cầu cứu lên mạng, mong được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

Theo ông Thuận, từ khoảng 7h ngày 27/10, thời tiết tại Huế bắt đầu mưa rất to, nước lũ dâng nhanh. Nhà ông cách sông Hương gần 3km nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng. Gia đình ông kê cao đồ đạc từ sớm, song mực nước dâng nhanh đến mức "đồ kê cao đến đâu, nước cũng theo đến đó".

"Đến tối cùng ngày, nước lũ đã ngập hơn 1,7m, toàn bộ tivi, tủ lạnh, bàn ghế đều chìm trong nước, không thể cứu vãn", ông Thuận kể.

Gia đình ông gồm 4 người, trong đó hai con (20 tuổi và 17 tuổi) đang bị ốm, sốt nên không thể xoay xở lâu trong dòng nước lũ. Lo sợ tình huống nguy hiểm, ông Thuận buộc phải lên mạng xã hội, mong được ứng cứu, đưa các con đến nơi cao ráo.

"Đến sáng 28/10, mưa đã giảm, nước ngừng dâng. Gia đình tôi còn chút lương thực dự trữ và bếp ga được kê cao. Nhưng nếu lũ còn kéo dài thêm vài ngày nữa, chắc khó cầm cự", ông nói.

Không chỉ gia đình ông Thuận, nhiều hộ dân khác ở Huế, đặc biệt là các khu trọ sinh viên, hộ có người già hoặc trẻ sơ sinh đêm 27/10 cũng đăng tải thông tin kêu cứu, kèm số điện thoại, mong được tiếp cận hỗ trợ.

Hai ngày qua, nhiều đội cứu hộ tại các tỉnh, thành khác đã có mặt tại Huế để hỗ trợ chính quyền tiếp tế lương thực, đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Mực nước sông Hương dâng cao, gần chạm cầu Trường Tiền (Ảnh: Vi Thảo).

Thay mặt chính quyền và người dân thành phố, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đoàn thiện nguyện, các đội cứu hộ cùng nhân dân cả nước đã quan tâm, hỗ trợ Huế trong những ngày khó khăn.

"Sự giúp đỡ ấy là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau lũ", ông Định chia sẻ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ sáng 28/10 đến hết đêm 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Dự báo khu vực Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.