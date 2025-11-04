Hàng trăm chiến sĩ bộ đội dồn sức "vá" bờ biển Hội An

Hàng trăm chiến sĩ dồn sức vá bờ biển Hội An, chuẩn bị đón bão số 13 (Video: Công Bính).

Sáng 4/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 đã có mặt tại biển An Bàng, Tân Thành, phường Hội An Tây, để khắc phục bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Tổng chiều dài các điểm sạt lở tại bờ biển Hội An khoảng 3,5km. Nhiều nơi sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, làm nhà và đất của người dân cũng như cơ sở du lịch, khách sạn sạt lở xuống biển.

Thượng tá Nguyễn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết trước tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển phường Hội An Tây, đơn vị đã huy động 560 chiến sĩ gồm lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng và Quân khu 5 triển khai tại 3 địa điểm tại Hội An để gia cố bờ biển.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện gồm xe múc, xe tải, cuốc xẻng, bao cát, vải địa và các khối bê tông đúc sẵn để gia cố, chèn chống các đoạn sạt lở nghiêm trọng, xung yếu.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Hội An khi cơn bão số 13 sắp đổ bộ, Thượng tá Nguyễn Hoàng nhận định tình hình sạt lở sẽ diễn biến nghiêm trọng, sóng biển sẽ xâm thực mạnh vào đất liền, ảnh hưởng đến các hộ dân và cơ sở du lịch, khách sạn; do đó việc gia cố bờ biển hiện nay là rất cấp thiết.

Máy xúc được huy động đến hiện trường hỗ trợ bộ đội gia cố bờ biển.

Các chiến sĩ bộ đội đưa cát vào bao tải gia cố bờ biển Hội An.

Sóng biển đánh mạnh làm hàng dừa tại một cơ sở du lịch ở bãi biển Tân Thành đổ gục. Nếu không có giải pháp lâu dài, bền vững, đất và nhà người dân sẽ bị sóng biển cuốn đi.

Ông Nguyễn Ba (74 tuổi), một người dân địa phương, cho biết tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Cách đây một năm, bờ biển đã bị sạt lở ăn sâu vào 60-70m. Những cơn mưa lớn vừa qua lại khiến tình trạng xâm thực càng nghiêm trọng hơn.

“Sạt lở rất kinh khủng nếu không có giải pháp hữu hiệu, bờ biển Hội An sẽ tiếp tục sạt lở, nhà cửa, đất đai, cơ sở làm ăn của bà con sẽ đổ hết xuống biển”, ông Ba nói.

Tranh thủ trời nắng ráo, người dân bãi biển Tân Thành và An Bàng gia cố lại cơ sở du lịch bị sóng biển đánh hư hỏng.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết do tác động của bão số 12 gây mưa lớn và sóng biển xâm thực, bờ biển Hội An sạt lở rất nghiêm trọng.

Theo ông Tý, hiện nay thành phố Đà Nẵng đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có những giải pháp tạm thời để hạn chế sạt lở, đặc biệt là chống chọi với cơn bão Kalmaeigi sắp đổ bộ.