Bờ kè ở Đồ Sơn – Hải Phòng sụt lún sau bão

Ghi nhận tại khu vực phố đi bộ dọc bãi tắm khu II Đồ Sơn, nhiều vị trí bị sạt lở, sụt lún.

Điểm sụt lún này rộng khoảng 20m2.

Cơ quan chức năng đã dựng hàng rào cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và du khách.

Ngoài san lấp tạm, dựng hàng rào cảnh báo, cơ quan chức năng còn kè đá tạm phía dưới để tránh tác động của sóng biển gây sụt lún nghiêm trọng hơn.

Cách đó không xa, một điểm sạt lở khác vẫn nguyên trạng, gạch đá và bê tông vỡ vụn, vật liệu cùng rác thải ngổn ngang trong hố sâu gần 1m.

Phần nền vỉa hè bị hở hàm ếch, lan can bó vỉa có nguy cơ đổ sập xuống biển.

Tại điểm sụt lún này, chính quyền đã dựng hàng rào cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Ngoài dựng hàng rào cảnh báo sát hố sụt lún, cơ quan chức năng cũng dựng hàng rào, biển cảnh báo từ xa.

Khu vực này từng được quận Đồ Sơn đầu tư 15 tỷ đồng cải tạo, lát đá và khai trương tuyến phố đi bộ, ẩm thực vào đầu mùa hè năm 2022.

Ông Nguyễn Hoài Nam (65 tuổi, ở phường Đồ Sơn) cho biết, tình trạng hư hỏng kè biển xuất hiện nhiều năm nay, nhưng sau cơn bão số 3 và số 5 hồi tháng 7-8, sóng lớn kết hợp triều cường đã khiến hai đoạn kè cùng vỉa hè bị sụt lún nghiêm trọng.

Sau sự cố, chính quyền địa phương tạm thời kè đá gia cố để ngăn sóng. Tuy nhiên, khu vực sụt lún hàng chục mét trên vỉa hè phố đi bộ vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến cảnh quan và hoạt động kinh doanh của người dân.

Người dân địa phương và du khách mong muốn chính quyền Hải Phòng sớm khắc phục sự cố sụt lún bờ kè này, trả lại cảnh quan cho điểm du lịch nổi tiếng của Đồ Sơn.