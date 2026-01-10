Thắng đậm U23 UAE, U23 Nhật Bản sáng cửa đoạt vé vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển U23 Nhật Bản chứng tỏ là ứng viên sáng giá giành chức vô địch giải U23 châu Á 2026 khi có trận thắng đậm thứ 2 liên tiếp tại bảng B, tiến gần tấm vé vào tứ kết.

Đối đầu với U23 UAE (đội bóng cũng đã giành chiến thắng trước U23 Qatar ở lượt trận ra quân hôm 7/1 với tỷ số 2-0), đội bóng xứ sở mặt trời mọc cho thấy sức mạnh vượt trội khi có bàn mở tỷ số chỉ sau 5 phút bóng lăn.

Đó là tình huống mà hậu vệ U23 UAE bất cẩn phạm lỗi với cầu thủ Yuto Ozeki, giúp tiền đạo gốc Nigeria Seo Nwadike dễ dàng mở tỷ số trên chấm 11m.

Đội tuyển U23 Nhật Bản thi đấu hoàn toàn áp đảo trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ U23 UAE gặp khó khăn trong khâu tổ chức tấn công, khi các cầu thủ U23 Nhật Bản gần như kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến.

Phút 37, tiền vệ Yuto Ozeki tiếp tục toả sáng với siêu phẩm sút xa trước vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành và giúp U23 Nhật Bản dẫn cách biệt U23 UAE hai bàn. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi khi U23 Nhật Bản vẫn duy trì sức ép lớn lên hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á. Phút 63, trọng tài thổi phạt Nagano vì đẩy ngã Khalfan trong vòng cấm U23 Nhật Bản nhưng VAR đã vào cuộc và xác định Khalfan đã tự ngã nên không có phạt đền cho U23 UAE.

U23 Nhật Bản khiến mọi đối thủ phải dè chừng ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Đến phút 81, công nghệ VAR lại giúp U23 Nhật Bản có bàn thắng thứ 3 khi pha đánh đầu của Shusuke Furuya được xác định bóng đã lăn qua vạch vôi dù thủ thành Adli đã hất bóng ra sau đó.

Bàn thắng của Furuya cũng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 của U23 Nhật Bản trước U23 UAE, qua đó giúp đoàn quân của HLV Go Oiwa củng cố ngôi đầu bảng B giải U23 châu Á 2026.

Chiến thắng của U23 Nhật Bản cũng khiến đội tuyển U23 Việt Nam phải hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng A để tránh phải đụng độ sớm đội bóng của HLV Go Oiwa ở vòng tứ kết. Đây là mục tiêu khả thi khi U23 Việt Nam chỉ cần có một trận hoà trước U23 Saudi Arabia ở lượt đấu cuối vào ngày 12/1 tới đây.

Đội hình xuất phát

U23 UAE: Adli, Akonnor, Al Mansoori, Al Memari, Amesimeku, Burghash, Khalfan, Saeed, Sosu, Yadoo, Zaal.

U23 Nhật Bản: Araki, Ishiwatari, Ichihara, Kawai, Kume, Mori, Nagano, Nwadike, Ozeki, Sekitomi, Yokoyama.