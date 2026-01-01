Alcaraz đánh bại Sinner, Medvedev kỳ vọng danh hiệu đầu tiên năm 2026

Trước thềm Australian Open 2026, hai ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã có màn so tài ở Incheon (Hàn Quốc), trong trận đấu kéo dài 1 tiếng 47 phút ngày 10/1.

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner mang đến cảm xúc đặc biệt ở Hàn Quốc (Ảnh: ATP).

Tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha đã vượt qua đối thủ người Italy với tỷ số 7–5, 7–6 (8/6), kéo theo một bầu không khí cuồng nhiệt trước 12.000 khán giả. Dù chỉ là trận biểu diễn, cả hai tay vợt đều mang đến những pha bóng đẹp mắt và những khoảnh khắc ấn tượng.

Sau trận đấu, Alcaraz chia sẻ: "Jannik Sinner, chúng ta kết thúc mùa giải năm ngoái cùng nhau và bắt đầu mùa giải này cùng nhau. Hy vọng mùa giải này sẽ tuyệt vời như năm ngoái. Cậu xứng đáng với điều tốt đẹp nhất".

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner là hai ứng cử viên hàng đầu cho Australian Open 2026 diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2. Sinner lên ngôi ở hai giải đấu gần đây nhất còn Alcaraz chưa từng vô địch giải Grand Slam tại Australia.

Ở một diễn biến khác, Daniil Medvedev đang nỗ lực chuẩn bị cho Australian Open 2026. Tay vợt người Nga dự giải đấu Brisbane International 2026 ở Australia và có màn chạm trán với Michelsen ở bán kết chiều 10/1.

Medvedev hướng đến chức vô địch Brisbane International 2026 (Ảnh: ATP).

Medvedev khởi đầu không tốt nhưng sau đó anh nhanh chóng khai thác được điểm yếu trong khâu di chuyển của Michelsen và giành chiến thắng 6-4 ở set 1.

Sang set 2, Michelsen bỏ lỡ tới 3 cơ hội đòi lại break, Medvedev vẫn mắc nhiều lỗi kép, nhưng anh cũng tiếp tục khai thác triệt để điểm yếu của Michelsen để thắng 6-2 trong set 2, kết thúc trận đấu sau 1 tiếng 44 phút.

Ở trận chung kết ngày 11/1, Medvedev sẽ lần thứ 3 chạm trán Brandon Nakashima. Medvedev thắng cả 2 lần đối đầu tay vợt người Mỹ. Đây là cơ hội để ngôi sao người Nga lần đầu tiên đăng quang ở Brisbane International và có được danh hiệu đầu tiên trong năm 2026