Ô tô nườm nượp kéo về quê săn đất sau tin đồn sắp xây khu công nghiệp

Hàng trăm người đổ xô về Nghệ An tìm mua đất

Thông tin về đề xuất khảo sát Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 đã khiến nhiều khu vực thuộc huyện Nam Đàn (cũ) trở nên "nóng" bất thường. Hàng trăm người dân, nhà đầu tư và môi giới bất động sản đổ xô tìm hiểu, các tuyến đường liên thôn, liên xã trở nên đông đúc.

Ghi nhận tại xã Đại Huệ, một trong những khu vực nằm trong phạm vi khảo sát, cho thấy lượng người đổ về xem đất tăng đột biến. Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên các trục đường chính, nhiều nhóm môi giới livestream (phát trực tiếp) rao bán đất trên mạng xã hội. Nhiều thửa đất trước đây ít được chú ý nay cũng được rao bán dồn dập.

Khi thông tin về dự án VSIP tại xã Đại Huệ xuất hiện, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về "săn đất" (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với Dân trí, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết phía VSIP mới chỉ gửi đề xuất lên tỉnh, chưa có buổi làm việc hay khảo sát cụ thể nào tại địa phương.

"Thông tin họ đề xuất quy hoạch khoảng 800ha thuộc 3 xã là có, nhưng mọi thứ đang trong quá trình nghiên cứu. Việc người dân mua bán đất lúc này là giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán, chính quyền không can thiệp", ông Tiến nói.

Lãnh đạo xã cũng khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ lưỡng để tránh nguy cơ mua theo tin đồn, dẫn đến rủi ro khi quy hoạch chưa được tỉnh phê duyệt.

Theo chính quyền, việc khảo sát quy hoạch phải trải qua nhiều bước, bao gồm đánh giá tác động, rà soát quy hoạch chung, kiểm tra hiện trạng đất đai và sự phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân tại siêu dự án sông Hồng

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc đầu tư các khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư, đồng thời điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Cụ thể, liên danh đề xuất Hà Nội chấp thuận chủ trương, quy mô và vị trí 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 113,5ha để đưa vào dự án thành phần 4 và lập ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Khu đất lớn nhất được đề xuất nằm tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan - Tráng Việt) có quy mô khoảng 43ha; phía đông và phía bắc giáp đê tả sông Hồng, phía tây và nam giáp khu dân cư Đông Cao.

Khu đất tại xã Bát Tràng khoảng 3,5ha, phía tây giáp đường Long Biên - Xuân Quan, các phía còn lại giáp khu dân cư Bát Tràng.

Khu đất tại phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì) khoảng 50ha, phía tây giáp đường đê Hữu Hồng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp phường Lĩnh Nam.

Vị trí 4 thuộc phường Hồng Hà khoảng 17ha, phía đông giáp vườn đào Nhật Tân, các phía còn lại giáp khu dân cư phường Hồng Hà.

Hà Nội chốt số phận lô “đất vàng” ở số 9 Phạm Hùng

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 61 cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch sang xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ (nhà ở thương mại), khách sạn theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND TP Hà Nội; Quyết định số 63 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson phê duyệt đầu tư xây dựng dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định, đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Chuyển đổi khu đất Cao - Xà - Lá thành tổ hợp 18.000 tỷ đồng

Lãnh đạo TP Hà Nội vừa ký quyết định cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng khoảng 62.389m2 đất cùng 46m2 đất ở (doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng) để xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao - Xà - Lá).

Trong tổng diện tích 62.435m2 đất nói trên, có 16.645m2 đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn, đường giao thông nội bộ…); 860m2 đất nhà ở thấp tầng.

Khu đất vàng trên mặt đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Quân Đỗ).

Bên cạnh đó, 8.134m2 đất công cộng thành phố (khách sạn, thương mại, dịch vụ, văn phòng, ngân hàng….); 11.726m2 đất công cộng khu ở; 2.107m2 là đất công cộng đơn vị ở; 8.205m2 đất trường THCS; 7.791m2 đất cây xanh và 6.967m2 đất mở đường theo quy hoạch.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025.

Dự án có diện tích 6,2ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2031. Quy mô dân số dự kiến 5.900 người.

Ranh giới khu đất có phía bắc giáp đường Nguyễn Trãi, phía đông giáp đường Khương Đình và đường quy hoạch vành đai 2.5, phía nam giáp khu dân cư phường Khương Đình, phía tây giáp khu quy hoạch chức năng phục vụ dân cư đô thị.

Sắp có dự án 3.500 tỷ đồng ở Lạng Sơn, nằm giữa 3 quả đồi

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) mới đây công bố dự án Evergreen Estate tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn sau 3 năm chuẩn bị.

Dự án có quy mô 37,44ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 549 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm các dòng sản phẩm biệt thự, nhà vườn và shophouse.

Phối cảnh dự án Evergreen Estate tại Lạng Sơn (Ảnh: CĐT).

Dự án có vị trí được bao quanh bởi 3 quả đồi. Trên nền địa hình đồi núi đặc trưng, dự án được quy hoạch theo cấu trúc phân tầng; các khu nhà ở biệt thự và hệ tiện ích cộng đồng được bố trí trải dần theo triền đồi, phân bổ tại nhiều cao độ khác nhau.

Dự án được khởi công tháng 1, mở bán phân kỳ 1 vào quý III và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Khu đô thị 259ha tại Tây Ninh có nhà đầu tư mới

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm tại xã Lương Hòa và Bến Lức.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB, địa chỉ trụ sở tại Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, được cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 7/2016.

Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm có quy mô 259ha, chia thành 4 phân khu, giáp đường vành đai 3 TPHCM, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong 72 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án với UBND xã Lương Hòa để làm cơ sở triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.