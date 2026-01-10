Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, đã từ trần hồi 15h40 chiều 9/1 tại nhà riêng.

Đại tướng Lê Văn Dũng (Ảnh: Vietnamnet).

Đại tướng Lê Văn Dũng thọ 81 tuổi. Ông từ trần sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc.

Đại tướng Lê Văn Dũng sinh năm 1945, nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.