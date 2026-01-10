Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức bàn giao 176 căn nhà thuộc "Chiến dịch Quang Trung" cho các hộ dân bị sập nhà do mưa bão.

Đây là một phần trong tổng số 606 căn nhà được khởi công xây mới tại Đắk Lắk trong khuôn khổ chiến dịch này. Trong đó, lực lượng quân đội đảm nhiệm xây dựng hơn 300 căn, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì xây dựng 176 căn, số còn lại do chính quyền địa phương và các lực lượng khác phối hợp thực hiện.

Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao toàn bộ nhà do đơn vị thực hiện xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đức Nguyễn).

Để hoàn thành và bàn giao 176 căn nhà này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động đợt thi đua cao điểm 45 ngày đêm, huy động 530 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác tham gia công tác xây dựng.

Với phương châm "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, xuyên lễ, Tết", các lực lượng đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Mỗi căn nhà được bàn giao cho người dân có diện tích 44-55m2, đáp ứng các tiêu chí an toàn, kỹ thuật và được hỗ trợ kinh phí xây dựng 170 triệu đồng.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để tham gia chiến dịch xây nhà cho bà con vùng lũ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Việc hoàn thành và bàn giao toàn bộ 176 căn nhà không chỉ thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân sau thiên tai.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành khoảng 400 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" và dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/1.

Những mái ấm mới được dựng lên không chỉ giúp người dân Đắk Lắk vượt qua hậu quả thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về nghĩa tình quân - dân bền chặt, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các lực lượng vũ trang đối với cộng đồng.