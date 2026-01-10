Tiền đạo trẻ nhất U23 Việt Nam tuyên bố thắng Saudi Arabia

"Mục tiêu của U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia để đứng ngôi đầu bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026. Chúng tôi thi đấu quyết tâm, tập trung, coi mỗi trận ở giải này là một trận chung kết", tiền đạo Nguyễn Lê Phát chia sẻ.

Lê Phát là cái tên gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ khi có trận thứ 2 liên tiếp đá chính, trong đó đá trọn vẹn 90 phút ở trận gặp U23 Jordan, đá hơn 70 phút ở trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Lê Phát (2) tạo ra nhiều ấn tượng ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, anh chính là người bị loại khi HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ với AFC, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi quyết định vào phút chót khi Vĩ Hào chấn thương.

“Với tôi, việc có tên trong danh sách chính thức là một sự may mắn”, Lê Phát khẳng định. “Vì là cầu thủ còn trẻ nên tôi luôn phải nỗ lực, cố gắng hết sức trong các buổi tập và thi đấu”, anh nói thêm.

"HLV Kim Sang Sik dặn tôi phải chạy nhiều, xử lý bóng nhanh và chơi tự tin", Lê Phát chia sẻ những nhắc nhở của HLV trưởng với anh trước mỗi trận đấu.

Lê Phát cũng tiết lộ anh coi Nguyễn Hoàng Đức ở CLB Ninh Bình là nguồn cảm hứng, tấm gương để mình noi theo trong sự nghiệp. Ngoài ra, cầu thủ 18 tuổi luôn được mẹ gọi điện để hỏi thăm, động viên trước mỗi trận đấu.

“Các anh em trong đội cũng động viên tôi thi đấu nhiệt huyết. Anh Đình Bắc dặn tôi chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn”, Lê Phát cho biết.

Trong 2 trận vừa qua, dù là cầu thủ trẻ nhất đội nhưng chân sút 18 tuổi để lại dấu ấn với lối chơi tự tin và có những cơ hội rất rõ ràng. Điểm nhấn là tình huống ở Phút 19 trong trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan, xuất phát từ pha đá phạt góc của đội bóng áo đỏ, Lê Phát với sự nhanh nhẹn tranh chấp trong vòng cấm và bị Mirzalimi Uulu phạm lỗi.

Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam. Đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng chiến thắng thủ môn Nurlanbekov mở tỷ số trận đấu. Sau đó, Lê Phát còn có 1-2 cơ hội nhưng tiếc là anh vẫn chưa có bàn thắng ở giải đấu năm nay.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 tại Lâm Đồng. Anh trưởng thành từ trung tâm đào tạo PVF và từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia từ U17, U19 đến U23. Lê Phát từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Quốc gia 2025, giải đấu mà tiền đạo trẻ góp công lớn giúp PVF lên ngôi vô địch.

Sau khi đầu quân cho Ninh Bình, Lê Phát thường xuyên được đá chính ở V-League cũng như Cúp Quốc gia. Điểm mạnh của anh là di chuyển rộng, gây áp lực, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội.