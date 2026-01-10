Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, TPHCM thấp nhất 18 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 10 và ngày 11/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo dự báo, trạng thái thời tiết trên ở miền Bắc còn duy trì hết ngày 12/11. Từ ngày 13 đến 16/1, bộ phận không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng tăng dần nhưng vẫn ở ngưỡng rét.

Dự báo khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh những ngày tới không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi, một số nơi trời rét; các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Hà Nội những ngày tới tiếp tục rét đậm (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 11/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C, phía Nam 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng miền Đông 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.