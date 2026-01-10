Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong

Chiều 10/1, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, xác nhận một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Đại Huệ (Nghệ An), khiến 2 bà cháu trú tại phường Thành Vinh tử vong.

Tai nạn xảy ra khoảng 15h40 cùng ngày, khi ông L.V.Đ. (SN 1962) điều khiển xe máy chở vợ là bà T.T.Đ. (SN 1968) và cháu nội L.V.H.P. (SN 2014) lưu thông trên quốc lộ 46.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 46 làm 2 bà cháu tử vong (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi đến km 28+700 đoạn qua xóm Đại Thắng, xe máy của ông Đ. bất ngờ va chạm mạnh với ô tô đầu kéo chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà T.T.Đ. và cháu P. tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và phối hợp làm rõ vụ việc.