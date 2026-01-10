Hai lực lượng đặc biệt đứng sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền theo dõi trực tiếp cuộc đột kích vào Venezuela từ khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Florida ngày 3/1 (Ảnh: Reuters).

Vai trò đặc biệt của CIA

Chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối” của Mỹ diễn ra vào rạng sáng ngày 3/1 cho thấy sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng tình báo và quân sự. Từ các hoạt động tình báo ở Nicaragua những năm 1980 đến các chiến dịch chống ma túy ở Colombia, có thể thấy vai trò của CIA trong sự kiện này là ví dụ điển hình về cách tình báo hiện đại hỗ trợ các mục tiêu chiến lược mà không cần triển khai quy mô lớn.

Theo VZ, CIA từ lâu đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của Mỹ tại châu Mỹ Latinh, tập trung thu thập tin tình báo để hỗ trợ an ninh quốc gia và chống lại các mối đe dọa như buôn lậu ma túy, ảnh hưởng từ các cường quốc bên ngoài.

Được thành lập năm 1947, CIA tham gia nhiều chiến dịch đặc biệt, từ vai trò trong vụ chính phủ bị lật đổ ở Guatemala năm 1954 đến các hoạt động chống du kích ở Bolivia những năm 1960. Trong bối cảnh Venezuela, CIA được cho đã theo dõi chặt chẽ hoạt động của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro từ những năm 2010, đặc biệt sau cáo buộc năm 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông Maduro liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.

Dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai, CIA được trao quyền mở rộng hoạt động tại Venezuela từ tháng 10/2025, nhằm đối phó dòng người di cư và buôn lậu ma túy. Một trong những hoạt động đầu tiên là cuộc tấn công bằng UAV do CIA thực hiện ngày 24/12 tại một bến cảng ở Venezuela, được cho là nơi hoạt động của băng đảng “Tren de Aragua”. Cuộc tấn công này, không gây thương vong, đã phá hủy cơ sở hạ tầng và là bước đệm cho các hoạt động lớn hơn, chứng tỏ khả năng của CIA trong việc sử dụng công nghệ cao để thu thập và hành động dựa trên tình báo.

Việc lập kế hoạch cho chiến dịch đột kích vào Venezuela bắt đầu từ giữa tháng 12/2025, nhưng CIA đã chuẩn bị từ sớm hơn. Theo Defense One, từ tháng 8/2025, CIA cử một đội nhỏ vào Venezuela để thu thập thông tin chi tiết về “mô hình sinh hoạt” của Tổng thống Maduro, gồm nơi ông ngủ, ăn uống, di chuyển, trang phục và thậm chí thông tin về thú cưng. Đội ngũ này, hoạt động bí mật, đã cung cấp “cái nhìn sâu sắc phi thường” về hoạt động hàng ngày của ông Maduro, để CIA xây dựng kế hoạch chính xác.

CIA phối hợp chặt chẽ với Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt Liên hợp (JSOC), tham gia các cuộc họp thường xuyên (đôi khi là hàng ngày) với các quan chức cao cấp như Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Họ đã xây dựng “mô hình giả lập” dinh thự của Tổng thống Nicolas Maduro để huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Ông Trump phê duyệt kế hoạch 4 ngày trước khi thực hiện, với lệnh cuối cùng lúc 22h46 ngày 2/1 giờ Mỹ.

Giáo sư Hal Brands từ Đại học Johns Hopkins cho rằng, vai trò của CIA trong việc lập kế hoạch hành động tình báo trên cho thấy sự ưu tiên dữ liệu chi tiết để đảm bảo thành công mà không cần triển khai lớn, giúp giảm thiểu các rủi ro địa chính trị. Giáo sư Brands lưu ý rằng, sự phối hợp này giúp Mỹ đạt được mục tiêu với độ chính xác cao, tương tự các chiến dịch trước đây.

Một trong những yếu tố then chốt là nguồn tin nội bộ của CIA gần cận ông Maduro. Nguồn tin này, theo cơ quan truyền thông Mỹ, hoạt động trong Chính phủ Venezuela, đã theo dõi chuyển động của ông Maduro và xác định vị trí chính xác trong đêm triển khai chiến dịch. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy một số thành viên quân đội Venezuela đã hợp tác, có thể nhờ mạng lưới của CIA, giúp tắt hệ thống phòng thủ hoặc “đứng ngoài cuộc”.

Hoạt động trên thực địa của CIA bao gồm giám sát liên lạc điện tử, phối hợp với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA). Họ đã xây dựng “chân dung chi tiết” về cuộc sống hàng ngày của ông Maduro, đảm bảo lực lượng Delta Force có thể tiếp cận mà không gặp trở ngại lớn.

Chuyên gia Ryan Berg từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ nhận xét: “Nguồn tin nội bộ của CIA là yếu tố quyết định, giúp Mỹ đạt được sự bất ngờ chiến lược và giảm thiểu mức thương vong”. Ông Berg cho rằng, các hoạt động này phù hợp với chiến lược “Pháp đài Mỹ” của ông Trump, tập trung vào việc đảm bảo an ninh biên giới.

Trong chiến dịch vừa qua, CIA hỗ trợ không kích ban đầu bằng thông tin tình báo về hệ thống phòng không Venezuela, giúp hơn 150 máy bay Mỹ phá hủy radar và tên lửa mà không mất mát. Đồng thời, hoạt động mạng từ Bộ Chỉ huy Không gian và Mạng Mỹ, phối hợp với CIA, đã làm tê liệt hệ thống điện ở thủ đô Caracas.

“Delta Force” - Đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ

Chiến dịch đột kích cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa công nghệ cao, tình báo chính xác và hành động nhanh chóng, trong đó Delta Force - đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Mỹ - là nhân tố quyết định.

Theo Izvestia, Delta Force, chính thức được gọi là “Đội Đặc nhiệm Hoạt động Đặc biệt 1-Delta” (1st SFOD-D), là “một trong những đơn vị bí mật nhất thế giới”, thuộc Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt Liên hợp (JSOC) của Quân đội Mỹ. Được thành lập năm 1977, lấy cảm hứng từ Lực lượng Đặc biệt Không quân Anh (SAS), Delta Force chuyên về chống khủng bố, giải cứu con tin, hành động trực tiếp và trinh sát đặc biệt.

Đơn vị này thường hoạt động dưới các biệt danh, với khẩu hiệu “Sine Pari”, nghĩa là “Không có đối thủ”. Quy mô của lực lượng Delta Force được giữ bí mật, nhưng ước tính có khoảng 250-300 thành viên hành động trực tiếp trong tổng số gần 1.000 nhân sự (được tổ chức thành các đội A, B, C, D cho các nhiệm vụ tấn công, cùng với các đơn vị hỗ trợ như hàng không), và hoạt động tiên phong.

Delta Force được chia thành 4 đội chính, mỗi đội được chia thành 3 tiểu đội: Trinh sát/bắn tỉa, chuyên thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ bắn tỉa; tiểu đội hành động trực tiếp/tấn công tập trung vào tấn công mục tiêu; tiểu đội đột kích và các nhiệm vụ có tính rủi ro cao. Hầu hết các nhiệm vụ mà Delta Force thực hiện đều được giữ bí mật và chỉ một số ít hoạt động được công khai theo thời gian.

Quá trình tuyển chọn của Delta Force cực kỳ khắc nghiệt. Theo quy định, ứng viên phải từ 22 tuổi trở lên, đã trải qua huấn luyện nhảy dù và các bài kiểm tra thể lực, tâm lý kéo dài hàng tháng, theo sau là khóa huấn luyện 6 tháng về bắn súng, phá hủy, kỹ năng tình báo và bảo vệ những nhân vật quan trọng.

Lực lượng Delta từng thực hiện một số chiến dịch gây tiếng vang, bao gồm cuộc truy lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2001 tại Pakistan. Những kinh nghiệm này đã rèn luyện Delta Force thành “công cụ sắc bén” cho các nhiệm vụ cấp cao.

Chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối” bắt đầu lúc 2h00 sáng ngày 3/1 (theo giờ địa phương), với hơn 150 máy bay từ 20 căn cứ ở Tây bán cầu, bao gồm tiêm kích F-22 và F-35, tấn công hệ thống phòng không Venezuela. Các cuộc không kích nhắm vào Fuerte Tiuna (căn cứ quân sự lớn nhất ở Caracas) phá hủy hệ thống radar và tên lửa phòng không, tạo hành lang an toàn cho đội trực thăng. Đồng thời, các hoạt động mạng từ “Bộ Chỉ huy Không gian và Mạng Mỹ” làm tê liệt hệ thống điện ở một phần thủ đô Caracas, được mô tả là “tắt đèn” để hỗ trợ cuộc đột kích.

Delta Force, với 23-30 thành viên, được vận chuyển bởi trực thăng MH-60 từ Đơn vị “Night Stalkers”, hạ cánh trực tiếp tại dinh thự của Tổng thống Maduro. Họ sử dụng đèn khò để cắt cửa thép an toàn, đối mặt cuộc đấu súng ngắn với lực lượng bảo vệ. Ông Maduro và phu nhân Flores bị bắt nhanh chóng, bịt mắt, còng tay và đeo tai nghe để ngăn chặn thông tin. Họ được đưa lên tàu USS Iwo Jima, sau đó được đưa bằng máy bay đến New York để giam giữ.

Toàn bộ chiến dịch kéo dài 2 giờ 20 phút, với không có thương vong dân sự được xác nhận từ phía Mỹ, trong khi Venezuela báo cáo gần 100 quân nhân và dân thường thiệt mạng.