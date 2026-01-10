Lái xe máy say rượu, phóng ngược chiều cao tốc

Tối 10/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 vừa bàn giao vụ vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc, cho Công an tỉnh Ninh Bình xử lý. Người vi phạm là anh Đ.V.H. (SN 1992, trú tại Ninh Bình).

Hiện trường vụ tai nạn do nam tài xế xe máy đi ngược chiều trên cao tốc gây ra (Ảnh cắt từ clip).

Theo nhà chức trách, khoảng 21h33 ngày 9/1, tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy biển số 90B2-468.xx do anh Đ.V.H. điều khiển với 2 chiếc ô tô con biển số 90A-136.xx và 18A-475.xx.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng 2 ô tô bị trầy xước nhẹ, xe máy cũng bị hư hỏng.

Đáng chú ý, nguyên nhân vụ việc do anh Đ.V.H. điều khiển xe máy trong khi cơ thể có nồng độ cồn gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất (0,731mg/lít khí thở).

CSGT cho biết nam tài xế lái xe máy không chỉ vi phạm nồng độ cồn, còn đi ngược chiều trên đường cao tốc rồi gây tai nạn.