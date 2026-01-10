Một buổi tối xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy ở Hà Nội

Khoảng 18h30 ngày 10/1, tại một căn nhà tạm ở phường Định Công (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCCC&CNCH điều 3 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 19h30, đám cháy được dập tắt.

Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà tạm của hai ông bà già sinh sống trên địa bàn phường. Khu vực xảy ra cháy là khu chăn nuôi và chỗ để củi, đồ gỗ.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng tại xã Đan Phượng (Ảnh: Trần Dung).

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đan Phượng (Hà Nội) thông tin về vụ cháy nhà xưởng tại khu vực Cầu Gáo. Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng chứa giấy và sản xuất cốp pha.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Đám cháy sau đó cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra vụ cháy, cột khói đen từ hiện trường bốc cao hàng chục mét, lửa lan rộng trong khu vực nhà xưởng khiến nhiều kết cấu bị đổ sập.