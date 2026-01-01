Honda ra mắt xe máy điện mới, mẫu CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng

Honda Việt Nam đã giới thiệu một mẫu xe máy điện mới có tên gọi UC3, đồng thời công bố giá bán lẻ đề xuất của CUV e: - dòng xe trước đó chỉ phân phối theo hình thức cho thuê. Với dòng ICON e: dành cho học sinh đã mở bán, dải sản phẩm xe máy điện của thương hiệu Nhật tại nước ta đã lên 3 mẫu.

Honda UC3: Xe máy điện dùng pin cố định

Trái với dự đoán của giới chuyên gia, Honda Việt Nam không giới thiệu mẫu xe máy điện mới có khả năng đổi pin, dù hãng đã công bố kế hoạch lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện Honda Power Pack Exchanger e: tại các đại lý (HEAD). Thay vào đó, UC3 là dòng xe máy điện LFP cố định dưới sàn xe, không có khả năng tháo rời.

Honda UC3 sở hữu kiểu dáng khá hiện đại với hệ thống đèn LED liền mạch chạy ngang lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Được giới thiệu tới khách Việt, Honda UC3 vẫn chưa được chốt giá bán lẻ đề xuất. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe máy điện này có giá bán quy đổi khoảng 110 triệu đồng.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam hé lộ kế hoạch đưa UC3 vào dây chuyền sản xuất nội địa trong năm 2026, hứa hẹn đưa giá bán của dòng xe này xuống mức “mềm” hơn. Hiện tại, hãng chỉ lắp ráp mẫu xe máy điện là ICON e:, có giá bán từ 27 triệu đồng (chưa kèm pin) nhưng đang được giảm còn 16-17 triệu đồng tại nhiều đại lý.

Honda UC3 sở hữu phần thân xe khá dài với tay lái ngang được đặt nhô lên cao, không khỏi gây liên tưởng tới các dòng maxi scooter như PCX. Tuy nhiên, thiết kế này có thể không phù hợp với những khách hàng trẻ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Honda UC3 được trang bị mô-tơ điện đặt tại bánh sau, có công suất tối đa 6.000W, cho xe tốc độ tối đa 80km/h. Theo hãng xe Nhật, UC3 có khả năng tăng tốc 0-20m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Nhờ bộ pin LFP có dung lượng 3,174kWh và hệ thống phanh tái sinh, Honda UC3 có phạm vi di chuyển tối đa 120km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WMTC. Ngoài ra, mẫu xe máy điện này còn được trang bị hệ thống phanh CBS, đi kèm 3 chế độ lái và chế độ hỗ trợ lùi (thông qua nút bấm kích hoạt trên tay lái).

Cổng sạc được đặt ở phần đầu xe, khu vực mặt nạ phía trước. Với bộ sạc nhanh 1.200W, xe có khả năng sạc đầy trong khoảng 4 giờ. Đặc biệt, giai đoạn sạc từ 20-80% mất khoảng 2 giờ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của mẫu xe máy điện này có điểm nhấn là màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép người dùng sử dụng các tính năng như dẫn đường và nghe gọi. Honda UC3 sở hữu dung tích cốp lên tới 26 lít, lớn hơn mẫu Vision – dòng xe tay ga “hút” khách của hãng xe Nhật (18 lít).

Theo Honda Việt Nam, bên cạnh việc triển khai các tủ đổi pin tại đại lý, hãng xe Nhật sẽ triển khai hạ tầng trạm sạc để phục vụ UC3 và các mẫu xe máy điện trong tương lai.

Honda CUV e: chốt giá từ 45 triệu đồng

Sau một thời gian cho thuê với mục đích thăm dò thị trường, Honda Việt Nam đã chốt giá bán lẻ đề xuất của dòng CUV e:. Theo đó, mẫu xe máy điện được hãng định vị cao cấp này có giá bán 45 triệu đồng (không kèm pin) và 65 triệu đồng (kèm pin).

Mức giá trên thấp hơn dự đoán của giới chuyên gia. Tại một số thị trường như Indonesia, Honda CUV e: có giá bán quy đổi khoảng 90 triệu đồng.

Honda CUV e: phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu lựa chọn thuê pin, khách hàng cần trả phí 250.000 đồng/tháng. Đây cũng là dòng xe duy nhất sử dụng bộ pin Honda Mobile Power Pack e:, có thể đổi pin tại HEAD hoặc tháo rời để sạc bằng bộ sạc ngoài.

Về khả năng vận hành, Honda CUV e: sử dụng mô-tơ điện đặt trên bánh sau có công suất 4,2kW và mô-men xoắn 22Nm, đem lại tốc độ tối đa khoảng 80km/h. Sau mỗi lần sạc đầy, CUV e: di chuyển được tối đa 70km.

Thị trường xe máy điện Việt Nam sôi động trước xu hướng chuyển đổi xanh và các quy định hạn chế xe máy xăng tại một số thành phố lớn. "Sân chơi" đang nghiêng về các sản phẩm thương hiệu trong nước như VinFast hay Dat Bike, bên cạnh một số dòng xe đến từ Trung Quốc.

Các hãng xe máy đến từ Nhật Bản có phần chậm chân hơn trong cuộc đua này, nhưng đang tăng tốc thời gian gần đây. Honda hiện có 3 sản phẩm và cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu thêm ở các phân khúc, đồng thời tung giải pháp đổi pin. Yamaha cũng tuyên bố sẽ có trạm đổi pin trong năm 2026.