Quyết tâm không để vỡ bờ kè bên sông Thu Bồn

Ngày 3/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Đông).

Đây là hai khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao.

Bờ kè An Lương bên sông Thu Bồn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ (Ảnh: Khải Đăng).

Theo ghi nhận, trước nguy cơ “lũ chồng lũ”, tại bờ kè An Lương, nhiều đoạn bị sạt lở sâu kéo dài hàng trăm mét, mái kè sụt lún, nền móng bị xói mòn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 500 hộ dân quanh khu vực này.

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn phối hợp với Sư đoàn 315 Quân khu 5 khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố các đoạn kè bị sạt lở, quyết tâm không để vỡ bờ kè An Lương, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Kè An Lương được gia cố suốt nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa an toàn (Ảnh: Khải Đăng).

Đại tá Ích cũng chỉ đạo thiết lập ngay sở chỉ huy phía trước của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại hiện trường. Các lực lượng phải duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình 24/24h, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Tại bờ biển Tân Thành - An Bàng, nơi sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, làm sụt lún nhiều đoạn đường và uy hiếp khu dân cư ven biển, Đại tá Trần Hữu Ích đã sử dụng thiết bị bay không người lái khảo sát toàn diện hiện trạng sạt lở.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, kiểm tra tại bờ kè An Lương (Ảnh: Khải Đăng).

Qua kiểm tra, Đại tá Ích yêu cầu tăng cường ngay lực lượng Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sư đoàn 315 Quân khu 5, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẩn trương khắc phục, chống sạt lở trước mắt.

Đại tá Ích cũng cho biết sẽ đề xuất phương án xây dựng bờ kè, đê chắn sóng lâu dài cùng với tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, khu dân cư và cơ sở du lịch ven bờ.