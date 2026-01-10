Tăng tốc đẩy nhanh tiến độ đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xong trước Tết

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau khi kiểm tra thực tế công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá các nhà thầu đã triển khai thi công tích cực, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa để bảo đảm mục tiêu đưa đoạn tuyến qua Đồng Nai, giữ vai trò kết nối TPHCM với sân bay Long Thành sớm đủ điều kiện khai thác theo kế hoạch trước Tết âm lịch.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà cho đơn vị thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dù đẩy nhanh tiến độ nhưng đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, mỹ quan, mặt đường sạch, đẹp, an toàn, sẵn sàng thông xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Các nhà thầu cần huy động tối đa xe máy, thiết bị, nhân lực; nếu thiếu phải chủ động bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Đơn vị nào cũng phải làm, làm nhanh nhưng không được đánh đổi chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố khi công trình đưa vào khai thác. Đội ngũ kỹ sư, công nhân tiếp tục duy trì tinh thần thi công "ba ca, bốn kíp", vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng".

Theo Bộ trưởng, khi tuyến đường hoàn thành, mặt đường bê tông nhựa rộng, thoáng, êm thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp Tết và các năm tiếp theo, nhất là phục vụ bà con từ trung tâm TPHCM về với Đồng Nai và các khu vực biển phía Đông của TPHCM.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 hiện đạt khoảng hơn 80% giá trị xây lắp. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện tuyến chính để đồng bộ với dự án thành phần 3 qua địa bàn TPHCM. Phấn đấu đưa đoạn từ nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (đoạn giao quốc lộ 56, phường Bà Rịa, TPHCM) vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.

Dự án thành phần 2 có tổng chiều dài 18,2km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 7.622,1 tỷ đồng, khởi công ngày 30/6/2023. Theo kế hoạch, tuyến chính sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 14/2 (trước Tết Âm lịch), hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4.

Đối với Dự án thành phần 3 dài hơn 19,5km đoạn qua TPHCM, các đơn vị thi công đang hoàn tất các thủ tục liên quan để thông xe đồng bộ cùng dự án thành phần 2, kết nối TPHCM và Đồng Nai trước Tết Âm lịch.