Thủ tướng: Dùng trực thăng tiếp tế cho dân bị cô lập do mưa lũ miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Hơn một tuần qua, tại các địa phương khu vực Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên phạm vi rộng, tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.500mm, đặc biệt tại khu vực Bạch Mã (thành phố Huế) tổng lượng mưa đo được là 5.019mm.

Mưa lớn kết hợp thủy triều cao, lũ trên sông Bồ (ở Huế), sông Thu Bồn (ở Đà Nẵng) đã vượt mức lũ lịch sử từ trước đến nay, nhiều sông khác trong khu vực đều vượt trên mức báo động 3, gây ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường, nhất là tại Huế và Đà Nẵng.

Khu vực chùa Cầu ở Hội An chìm trong nước lũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến tối ngày 30/10, mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích; trên 120.000 nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy tình hình mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung. Riêng Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, từ ngày 30/10 đến 4/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Để ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, bằng mọi biện pháp nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân.

Lãnh đạo các địa phương cần cử bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả khu vực đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân; đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa nhất lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

Cùng với đó, theo lãnh đạo Chính phủ, cần tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó. Thủ tướng nhắc tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai;

Ông cũng lưu ý địa phương rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, cần triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động; theo dõi chặt chẽ việc vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an có kế hoạch triển khai lực lượng, phương tiện, kể cả máy bay trực thăng, tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ… cho người dân vùng còn bị chia cắt.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan có biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng tiếp tục đi xuống hiện trường những nơi còn chia cắt, khó khăn do sạt lở, ngập lụt, nơi thiệt hại nghiêm trọng để nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên thăm hỏi người dân.