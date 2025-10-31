Người dân phố cổ Hội An khóc ròng vì mưa lũ lịch sử

Phố cổ ngập sâu, thiệt hại nặng nề

Ngày 31/10, phố cổ Hội An (Quảng Nam cũ) vẫn chìm trong biển nước sau trận lũ lịch sử được người dân ví ngang ngửa trận lụt Giáp Thìn 1964. Dù nước đã rút ở nhiều khu vực, các tuyến đường huyết mạch ven sông Hoài như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu vẫn ngập sâu 1-1,5m.

Giữa cảnh hoang tàn, người dân Hội An đang oằn mình dọn dẹp, khắc phục hậu quả trong nỗi lo âu và nước mắt.

Sáng 31/10, nước lụt vẫn còn cao ở một số tuyến đường phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Nắng lên sau nhiều ngày mưa lũ nhưng không khí tại Hội An vẫn nặng trĩu. Trên đường Nguyễn Thái Học, nơi nước lũ vẫn còn cao, bà Lê Thị Vân (62 tuổi), chủ hiệu bán đồ lưu niệm cùng em gái đã có mặt từ 4h để dọn dẹp. Từng xô nước được hất lên cánh cửa gỗ bám đầy bùn non, rồi nhanh chóng được lau sạch.

Bà Vân cho biết nước dâng cao gần 2m, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều đồ đạc. “Dù được thông báo nước lên cao nhưng tôi không lường trước sẽ ngang lũ lịch sử năm 1964. Cửa tiệm của tôi thiệt hại hơn 40%, đồ đạc ngâm bùn dài ngày đành phải loại bỏ. Tôi chỉ mong nước sớm rút để tái kinh doanh, buôn bán”, bà Vân nói.

Người dân Hội An tranh thủ nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó (Video: Ngô Linh).

Cũng trên con đường này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi), chủ cửa hiệu vải, đang phối hợp nhịp nhàng, người đẩy bùn, người dội nước để làm sạch cửa hiệu.

“May tôi có tầng 2 để di chuyển đồ đạc lên, nếu không thì mất hết rồi. Nước lên cao quá, vợ chồng tôi cứ kê cao đồ đạc nhưng vẫn không dự đoán được mực nước”, ông Hương chia sẻ.

Chợ Hội An tan hoang, tiểu thương khóc ròng

Tại chợ Hội An, khung cảnh còn bi đát hơn. Rác thải, đồ đạc ngổn ngang dưới lớp bùn non dày đặc. Các tiểu thương của khu chợ lớn nhất Hội An đã có mặt từ sớm để dọn dẹp, kiểm tra hư hại trong nỗi xót xa.

Chợ Hội An ngổn ngang rác thải, đồ đạc nằm la liệt dưới bùn (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Thị Lành (45 tuổi), tiểu thương chợ Hội An, rơm rớm nước mắt nhìn hai chiếc tủ trữ đông ngâm đầy bùn non. Bà không nghĩ mực nước lũ lại cao đến vậy, đồ đạc đã được kê cách mặt đất hơn 1,5m vẫn bị ngập nước.

“Tôi thiệt hại gần 80%, đồ đạc ngâm nước nhiều ngày coi như bỏ rồi. Nhiều ngày nay ở nhà mà cứ sốt ruột, giờ thấy cảnh này tôi xót xa quá”, bà Lành mắt đỏ hoe nói.

Toàn bộ các gian hàng tại khu thực phẩm, ăn uống thuộc chợ Hội An trở nên hoang tàn, thiệt hại lớn. Khu vực phía sau chợ, tiếp giáp với bờ sông Hoài, vẫn còn ngập sâu, đồ đạc trôi lềnh bềnh, các tấm bạt che chắn bị dòng nước xiết “đánh” tan tác.

Người dân lội nước đục ngầu để dọn dẹp (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Mận (75 tuổi), tiểu thương quầy thực phẩm tại khu chợ, chia sẻ: “Hầu như các tiểu thương trong chợ thiệt hại 60-80%, sau đợt lũ này không biết lấy vốn đâu mà tái kinh doanh nữa. Mọi người vừa dọn dẹp, vừa động viên nhau cố gắng, mong sớm vượt qua khó khăn này”.

Trận lũ lịch sử đã để lại những "vết sẹo" cho phố cổ Hội An và người dân nơi đây. Giữa bộn bề khó khăn, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của người dân đang là động lực để Hội An từng bước vượt qua thử thách, tái thiết cuộc sống và kinh doanh.