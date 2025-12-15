Đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai trước ngày thông xe kỹ thuật

Những ngày giữa tháng 12, các nhà thầu thi công dự án Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai "chạy nước rút" thi công ngày đêm, quyết tâm hoàn thiện hạ tầng để kịp thông xe kỹ thuật ngày 19/12.

Trên toàn tuyến, từ tuyến chính, cầu vượt đến các nút giao, đường gom, biển báo, cường độ làm việc được đẩy lên mức cao nhất.

Các nhà thầu tăng cường thêm nhân công, kỹ sư, máy móc nhằm đảm bảo kế hoạch. Nhiều đoạn đường đã thảm nhựa tầng trên cùng.

Không khí thi công trên công trường khẩn trương. Các cán bộ, kỹ sư, nhân viên làm việc với quyết tâm cao nhằm sớm hoàn thành dự án.

Nhiều đoạn Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai bắt đầu lắp dải phân cách, lưới bảo vệ giữa tim đường.

Vòng xoay nút giao Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai với đường 25C (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) cơ bản hoàn thiện. Đây là nút giao lớn trên tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai.

Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai dài 11,26km với 3 gói thầu xây lắp, được khởi công từ 18/6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng.

Trên tuyến qua Đồng Nai được xây khoảng 5km cao tốc khớp nối dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch tại nút giao tỉnh lộ 25B (đường Tôn Đức Thắng), quy mô 4 làn xe, vận tốc 100km/h. Nhiều biển báo giao thông được lắp đặt trên tuyến chính của dự án.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đi qua các địa phương TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đây là công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Những ngày cuối năm, khắp công trường, công nhân, kỹ sư, tư vấn giám sát làm việc từ sáng đến khuya. Nhiều công nhân cho biết, họ bám công trường gần như suốt tuần để kịp tiến độ.

Tuyến đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai có điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch. Trên tuyến có nhiều cầu vượt dân sinh tại các nút giao ĐT.25A, ĐT.25B, ĐT.25C...

Tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Phước An, Đồng Nai. Nút giao hiện vẫn đang còn ngổn ngang, dự kiến giữa năm 2026 sẽ thi công hoàn thiện.

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai giữ vai trò trục giao thông huyết mạch, hỗ trợ kết nối các địa phương Đông Nam Bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giảm tải áp lực giao thông cho khu vực, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 cả nước đạt 3.000km đường cao tốc.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu kết nối liên vùng và giảm ùn ứ cho nội đô, Vành đai 3 TPHCM còn mở ra quỹ đất phát triển đô thị - công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.