Ông Nguyễn Thanh Phong "kêu oan" trong cấp GMP, VKS phản bác

Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đại diện VKSND TP Hà Nội đã đối đáp lại quan điểm của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt) cho doanh nghiệp dù tồn tại nhiều lỗi trong quá trình thẩm định, hậu kiểm.

Theo cáo trạng và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, ông Phong không chỉ bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cấp phép thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà còn bị xác định đã “bật đèn xanh” cho việc cấp GMP, tạo điều kiện để doanh nghiệp bỏ qua các tồn tại nhằm sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói không chịu trách nhiệm việc cấp GMP

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho rằng bản thân không chịu trách nhiệm đối với việc cấp giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA.

Theo lời khai, giấy chứng nhận GMP không do ông Phong trực tiếp ký và ông cũng “không biết sai ở chỗ nào”. Bị cáo cho rằng trong cáo trạng cũng như quá trình xét hỏi tại tòa chưa làm rõ nhà máy không đủ điều kiện GMP ở những nội dung nào, cũng như chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, bộ phận nào trong việc cấp giấy chứng nhận này.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

Từ đó, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đề nghị các luật sư tiếp tục làm rõ nội dung trên trong phần tranh luận, nhằm xác định đúng vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Bào chữa cho bị cáo Phong, luật sư cho rằng dù thân chủ có nhận tiền “cảm ơn” từ doanh nghiệp thông qua cấp dưới, song việc này không xuất phát từ hành vi chỉ đạo gây khó khăn, không có việc vòi vĩnh hay đặt điều kiện doanh nghiệp phải chi tiền thì mới được giải quyết hồ sơ.

VKS khẳng định có “bật đèn xanh”, bỏ qua lỗi để doanh nghiệp sớm được cấp GMP

Đối đáp lại, đại diện VKS cho biết cơ quan công tố ghi nhận bị cáo Phong là người có chuyên môn, trong quá trình công tác có những biểu hiện nhất định về trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, VKS khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo đã được chứng minh bằng hệ thống tài liệu, chứng cứ rõ ràng trong hồ sơ vụ án.

Dẫn các bút lục, VKS cho biết bị cáo Cao Văn Trung, cựu Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra Cục An toàn thực phẩm, đã khai rõ việc doanh nghiệp đề nghị “hỗ trợ” trước khi các đoàn đi thẩm định, hậu kiểm GMP làm việc tại nhà máy.

Sau khi báo cáo và được ông Nguyễn Thanh Phong cùng ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, “bật đèn xanh” đồng ý hỗ trợ, Cao Văn Trung yêu cầu doanh nghiệp phải “chu đáo” với các thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo Cục.

Theo VKS, trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện nhiều lỗi tồn tại nhưng không đưa vào biên bản do đã thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp từ trước. Cao Văn Trung trực tiếp cầm phong bì của doanh nghiệp, ghi rõ tên lãnh đạo Cục, báo cáo việc bỏ qua một số lỗi, đồng thời đề nghị tạo điều kiện cấp sớm GMP.

Cơ quan tố tụng nhấn mạnh, ông Phong và ông Long đã đồng ý, nhận quà và chỉ đạo thông báo cho doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục các lỗi được ghi trong biên bản.

“Một số lỗi không ghi vào biên bản, một số lỗi thì ghi nhưng yêu cầu khắc phục nhanh”, đại diện VKS nêu rõ.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Tại bút lục số 946, VKS cho biết bị cáo Phong đã thừa nhận việc nhận biên bản báo cáo kết quả kiểm tra GMP tại phòng làm việc. Biên bản thể hiện việc đoàn kiểm tra không thu được mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại nhà máy, song không đề xuất yêu cầu doanh nghiệp bổ sung mẫu. Do không có đề xuất, bị cáo Phong đã phê duyệt, đồng ý với kết quả kiểm tra.

Phản bác lập luận “không biết” của bị cáo, đại diện VKS cho rằng các báo cáo kèm theo đã thể hiện rõ tồn tại.

“Nếu đoàn kiểm tra muốn làm gì thì làm, không báo cáo lãnh đạo Cục, vậy vai trò quản lý của lãnh đạo Cục ở đâu?”, đại diện VKS đặt vấn đề.

VKS cũng viện dẫn nhiều trường hợp doanh nghiệp được cấp GMP dù còn hàng loạt lỗi tồn tại, trong đó MediUSA bị xác định có 7 lỗi (tháng 11/2023), Công ty Medifa có 12 lỗi (tháng 10/2020) và nhiều doanh nghiệp khác có 7–8 lỗi, đều được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ, biên bản đã thu giữ.

Từ đó, cơ quan công tố khẳng định không có căn cứ nào để cho rằng bị cáo Nguyễn Thanh Phong không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.