Xử phạt lái xe và chủ ô tô khách hơn 80 triệu đồng vì hai lỗi nghiêm trọng

Ngày 9/1, đại diện Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế N.V.D. (53 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) và chủ xe khách mang biển số 50E–500.xx với tổng số tiền 81,5 triệu đồng về nhiều hành vi vi phạm.

Trước đó, chiều 8/1, Tổ CSGT thuộc Đội 6 đã dừng kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 50E–500.xx khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Lực lượng CSGT niêm phong xe khách mang biển số 50E–500.xx để tạm giữ (Ảnh: Tổ CSGT thuộc Đội 6).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông D. điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe và không có lệnh vận chuyển hành khách theo tuyến cố định theo quy định.

Căn cứ các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế D. 19 triệu đồng về lỗi điều khiển xe không có giấy phép lái xe; 1,5 triệu đồng về lỗi không có lệnh vận chuyển hành khách.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; phạt thêm 3 triệu đồng do không có lệnh vận chuyển hành khách.

Ngoài hình thức phạt tiền, ô tô khách bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định.