10 ngày nước rút thi công Vành đai 3 TPHCM trước hạn thông xe kỹ thuật

Theo cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM), tuyến Vành đai 3 trên địa bàn thành phố có 17,8km được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, gồm 14,7km cầu cạn ở phía Đông (địa bàn TP Thủ Đức cũ) và 3,1km qua địa bàn Bình Dương cũ.

Tại công trường thi công 14,7km cầu cạn ở phía Đông, nhà thầu đang huy động lượng lớn công nhân, máy móc trên công trường, thi công 3 ca, 4 kíp trong giai đoạn nước rút.

"Công trường vừa trải qua những tháng mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ. Sang tháng 12, mưa giảm, chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu", đại diện nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) chia sẻ.

Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của nhà thầu là hoàn thiện lao, lắp dầm trên toàn tuyến cầu cạn để đạt tiến độ thông xe kỹ thuật.

Các phiến dầm cầu cạn được xe đầu kéo vận chuyển liên tục vào công trường.

Tại những nhịp đã lắp dầm xong, công nhân nhanh chóng đan cốt thép để đổ bê tông bản mặt cầu.

"Chúng tôi đang triển khai 8 mũi thi công với khoảng 120 công nhân, gấp rút lao dầm, hoàn thiện bản mặt cầu, bờ bao, lan can, dải phân cách...", đại diện nhà thầu CC1 thông tin.

Nhà thầu đã tăng cường nhân lực thi công để đáp ứng tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo yêu cầu của chủ đầu tư. Dưới thời tiết nắng nóng, công nhân được huy động tăng ca, ăn nghỉ ngay tại công trường.

Đoạn cầu cạn đi xuyên qua khu đô thị trên địa bàn phường Long Bình hiện nay đã cơ bản đáp ứng điều kiện để thông xe kỹ thuật.

Tại công trường nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành, Ban Giao thông TPHCM vẫn đang hoàn thiện các nhánh rẽ để đấu nối dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch) với dự án thành phần 1.

Hiện, nút giao này mới chỉ vận hành một nhánh rẽ kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với cầu Nhơn Trạch.

Một gói thầu quan trọng khác là nút giao Bình Chuẩn trên địa bàn Bình Dương cũ. Đây là nút giao giữa Vành đai 3 với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Công trình khởi công tháng 6/2023 với thiết kế đường cao tốc, cầu vượt, đường nhánh rẽ…

Theo ghi nhận của phóng viên, các công nhân đang thi công cầu vượt băng qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn và hoàn thiện các tuyến đường nhánh.

Đoạn Vành đai 3 đi qua tỉnh Bình Dương cũ gồm đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đã khai thác) và khoảng 11km thuộc dự án thành phần 5 đang thi công. Đến nay, dự án này chỉ đáp ứng 3,1km thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 (gồm 1,32km cầu Bình Gởi).

Hiện, cầu Bình Gởi là hạng mục đáp ứng tiến độ tốt nhất của dự án thành phần qua Bình Dương cũ. Cầu bắc qua sông Sài Gòn, nối xã Bình Mỹ và phường Thuận An. Công trình được khởi công tháng 10/2023 và hợp long ngày 28/6.

Trong khi đó, nút giao Tân Vạn - nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 - vẫn còn nhiều hạng mục chờ thi công, chưa thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới.

Dự án Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,3km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Theo mục tiêu cả nước có 3.000km đường cao tốc vào năm 2025, dự án này chiếm khoảng 6,5% khối lượng phải hoàn thành.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tiến độ về đích của dự án là trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh phải phấn đấu đưa dự án cơ bản về đích trong năm nay.

Tại cuộc làm việc với UBND TPHCM hôm 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời yêu cầu các địa phương phải báo cáo, chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hợp chưa đảm bảo tiến độ.