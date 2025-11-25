Đẩy nhanh thi công Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai, kịp thông xe ngày 19/12

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai dài 11,26km, tổng vốn hơn 2.584 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026. Đến nay, thi công đạt 60,2% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Theo ông Linh, thời gian qua thời tiết bất lợi, mưa liên tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong đó 3 tháng cao điểm thi công gần nhất thì tháng 8 có 15 ngày mưa; tháng 9 có 18 ngày mưa; tháng 10 có 15 ngày mưa; tháng 11 cũng đã có hơn 10 ngày mưa.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và các công nhân đã và đang lao động trực tiếp tại công trường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Đây là dự án quan trọng để kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An cũ cùng các địa phương khác trong vùng. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, tạo không gian phát triển mới cũng như khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại. Dự án sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Phó Thủ tướng, quỹ thời gian đến mốc 19/12 để thông xe kỹ thuật không còn nhiều. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường ca kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, làm việc ngày đêm để hoàn thành đúng mục tiêu Thủ tướng đã giao.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai là một trong những tuyến giao thông huyết mạch có vai trò hỗ trợ kết nối vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu và mở không gian phát triển cho Đồng Nai - TPHCM.