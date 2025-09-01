Hối hả trên công trường dự án trọng điểm ở Đồng Nai dịp lễ Quốc khánh

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng thi công “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường dự án giao thông trọng điểm tỉnh Đồng Nai, hàng ngàn công nhân, kỹ sư, tư vấn giám sát miệt mài làm việc.

Dịp lễ Quốc khánh, thời tiết ở Đồng Nai buổi sáng có nắng, chiều mưa, nhưng không khí làm việc rất khẩn trương, hăng say trên các công trường.

Trên công trường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí làm việc hối hả của các đơn vị thi công. Đây là dự án trọng điểm được UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cơ bản vào cuối năm.

Hiện, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai rất chậm tiến độ so với kế hoạch do công tác giải phóng mặt bằng thời gian trước rất chậm. Sau khi có đầy đủ mặt bằng, các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, sản lượng thi công chung toàn dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ đạt gần 1.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 47% so với hợp đồng đã ký và đang chậm khoảng 11% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.

Dù ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, Đồng Nai) có rất đông công nhân, kỹ sư cùng máy móc thi công. Theo lãnh đạo các nhà thầu, công nhân, kỹ sư làm việc xuyên lễ sẽ được phụ cấp và thưởng theo quy định.

Tại nút giao đường Phùng Hưng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Tam Phước, Đồng Nai), đơn vị nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thi công hạng mục cầu vượt dân sinh.

Trên công trường, hơn 30 công nhân, kỹ sư, giám sát lắp ráp khung sắt, chuẩn bị đổ bê tông trụ dầm cầu vượt. Đây là hạng mục quan trọng, thời gian thi công dài trong dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Giữa trưa nắng, ở vị trí trên trụ dầm cao, nhóm công nhân hàn khung sắt chuẩn bị đổ bê tông. Ngoài tập trung hoàn thành các cầu vượt dân sinh, các nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục đắp nền, xử lý nền đất yếu, khoan cọc nhồi và thi công cầu trên tuyến chính.

Còn tại dự án thành phần 3, Vành đai 3 TPHCM, đoạn từ nút giao ĐT25B đến cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện có 3 gói thầu xây lắp chính được triển khai thi công. Những ngày nghỉ, công nhân vẫn làm việc bình thường nhằm đảm bảo kế hoạch hoàn thành trước ngày 19/12.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đến nay dự án thành phần 3 chậm so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh. Đến nay, sản lượng thi công chung toàn dự án đạt hơn 830 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% giá trị so với hợp đồng đã ký và chậm khoảng 4,4% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.

"Dịp lễ năm nay chúng tôi không nghỉ ngày nào, anh em tập trung làm để đẩy nhanh công việc tại hạng mục nút giao quan trọng này", công nhân Nguyễn Văn Trọng chia sẻ.

Công nhân làm việc tại dự án thành phần 3, Vành đai 3 TPHCM đoạn qua xã Nhơn Trạch, Đồng Nai. Dịp lễ Quốc khánh năm nay, có hơn 100 công nhân, lái xe, kỹ sư làm việc, thi công tại dự án trọng điểm này.

Đoạn Vành đai 3 từ nút giao ĐT25B tới cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhà thầu đang đẩy nhanh giai đoạn đổ lớp đá dăm. Dịp lễ này, có hàng chục xe ben chở đá, vật liệu, xe cẩu, xe ủi, xe lu... phục vụ việc thi công.

Tại cuộc họp cuối tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.