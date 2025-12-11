Phó Chủ tịch TPHCM kiểm tra đoạn ì ạch nhất của Vành đai 3

Chiều 11/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường có chuyến kiểm tra công trường dự án Vành đai 3, đoạn phía Tây TPHCM.

Trong khi tuyến Vành đai 3 phía Đông (TP Thủ Đức cũ) đang chạy nước rút để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, đoạn phía Tây đã chắc chắn trễ hẹn, không thể thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay như kỳ vọng ban đầu.

Trong buổi chiều, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã đi kiểm tra 5 gói thầu (từ XL6 đến XL10), tìm hiểu cặn kẽ khó khăn tại hiện trường để chỉ đạo hướng tháo gỡ.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ suốt ruột khi nhiều đoạn tuyến cầu cạn đến nay chưa lao lắp dầm, mới đang thi công móng trụ. Nhiều đoạn xử lý nền đất yếu vẫn đang chờ gia tải, chưa thể thi công mặt đường.

Tại công trường Vành đai 3 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), nhà thầu đang tiến hành lao, lắp dầm cầu vượt cắt qua đường Trần Văn Giàu (tỉnh lộ 10).

Lý giải nguyên nhân đoạn Vành đai 3 phía Tây TPHCM bị chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) liệt kê một số lý do như nhà thầu gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá; điều kiện thời tiết bất lợi; một số nhà thầu gặp khó khăn tài chính...

Bên cạnh đó, việc phải gia tải, xử lý nền đất yếu cũng tác động đáng kể đến tiến độ. Đoạn Vành đai 3 phía Tây TPHCM có tổng chiều dài 32,6km thì có tới 28,5km phải xử lý nền đất yếu (chiếm 87,4%).

Chỉ đạo tại công trường Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu nhà thầu dồn sức, phấn đấu trong 2 tháng tới (ngày 10/2/2026) phải thông xe kỹ thuật toàn bộ đoạn tuyến từ cầu Bình Gởi đến cầu Kênh Thầy Thuốc (giáp Tây Ninh).

Trong đó, một số hạng mục phải đưa vào khai thác sớm như cầu Bình Gởi, cầu Kênh Thầy Thuốc, cầu vượt Trần Đại Nghĩa...

Về vấn đề thiếu hụt nguyên vật liệu, ông Bùi Xuân Cường giao chủ đầu tư thống kê nhu cầu đá cho 20 ngày còn lại của năm 2025 và đến tháng 4/2026. Chủ đầu tư phải thống kê chi tiết cho từng công trình, tổng hợp báo cáo thành phố để đề nghị chủ mỏ vật liệu cung cấp cho nhà thầu.

Về cát đắp, chủ đầu tư báo cáo không có khó khăn về nguồn cát, nhưng có khó khăn về khâu vận chuyển và nguồn kinh phí thanh toán. Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư phải đề xuất ngay để có giải pháp tháo gỡ.

Tại nút giao giữa Vành đai 3 với đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn), nhà thầu đang chuẩn bị công đoạn lao dầm cắt qua nút giao.

Trụ cầu và đỉnh xà mũ cuối cùng giữa nút giao Vành đai 3 - Lê Quang Đạo đang được gấp rút hoàn thiện.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các nhà thầu tập trung cao độ, huy động nguồn kinh phí, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, chủ đầu tư phải khẩn trương xử lý các vướng mắc cho nhà thầu, gồm thanh toán những hạng mục đã nghiệm thu, điều chỉnh giá, biện pháp thi công…

"Tinh thần là nhà thầu có nhiều công trường nhưng công trường Vành đai 3 phải ưu tiên số 1. Tăng tốc độ, tăng mũi thi công. Làm cả đêm, cả ngày nghỉ… để đẩy nhanh tiến độ và bù tiến độ cho những gói thầu bị trễ", Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo.

Theo yêu cầu tiến độ, 32,6km Vành đai 3 phía Tây TPHCM phải thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2026 và khánh thành toàn tuyến vào 30/6/2026.