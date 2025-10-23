Chủ đầu tư Vành đai 3 TPHCM báo cáo sự cố lún tại công trường

Ban Giao thông TPHCM vừa có văn bản phản hồi thông tin về hiện tượng lún, xô lệch kết cấu công trình tại gói thầu XL1 thuộc dự án Vành đai 3.

Theo chủ đầu tư, sự cố xảy ra tại nhánh A của hạng mục nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành với đường Vành đai 3 (đoạn rẽ từ cao tốc sang cầu Nhơn Trạch).

Nút giao giữa Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành mới hoàn thiện một phần để phục vụ thông xe cầu Nhơn Trạch. Phần còn lại đang được thi công (Ảnh: Nam Anh).

Quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu nhánh A, nhà thầu ghi nhận có hiện tượng lún cục bộ tại phạm vi tường chắn đất có chiều cao trên 6m, dài khoảng 35m.

Ngay khi phát hiện vấn đề kỹ thuật trên, các bên liên quan đã dừng thi công tại nhánh A và tiến hành dỡ bỏ vật liệu đắp sau mố cầu để hạn chế ảnh hưởng lên kết cấu lân cận.

Đồng thời, các bên đã phối hợp rà soát, xác định nguyên nhân và tìm giải pháp kỹ thuật để hạn chế phát sinh sự cố tương tự tại công trường.

Theo Ban Giao thông TPHCM, hồ sơ thiết kế điều chỉnh hạng mục đường đầu cầu của gói thầu XL1 đã được chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn thẩm định.

Về tiến độ tổng thể, dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TPHCM đạt khoảng 63% sản lượng. Với mục tiêu thông xe tuyến chính cao tốc ngày 19/12, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, bám sát tiến độ đề ra.