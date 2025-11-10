Cầu Cát Lái nối TPHCM với sân bay Long Thành được xây dựng như thế nào?

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XX, UBND tỉnh có tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái (nối TPHCM và Đồng Nai) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tại kỳ họp, bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đã trình bày tờ trình về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đi qua Đồng Nai và TPHCM.

Theo tờ trình, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là chính. Hiện mật độ phương tiện tăng cao, tuyến giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM đang bị quá tải, gây tắc nghẽn. Mặc dù thời gian qua, các tuyến giao thông kết nối giữa 2 tỉnh đã được triển khai như các đường vành đai, cao tốc, kết nối vùng, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động.

Cầu Cát Lái xây dựng sẽ thay thế phà Cát Lái hiện hữu nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP đang được ưu tiên khuyến khích và theo chủ trương của 2 địa phương đã thống nhất triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cầu Phú Mỹ để kết nối giao thông tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng có báo cáo cụ thể về việc thiết kế xây dựng cầu Cát Lái tổng 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80km/m. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400m, thuộc phường Cát Lái, TPHCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tổng chiều dài dự án là 11,642km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3km, phần đường dẫn phía TPHCM khoảng 972m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6km.

Việc xây dựng cầu chia 3 dự án thành phần. Thành phần 1 xây cầu Cát Lái và đường dẫn nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay khoảng 1.248 tỷ đồng) do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư theo hình thức PPP.

Thành phần 2 sẽ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 3.000 tỷ đồng do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Thành phần 3 sẽ giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 5.000 tỷ đồng do UBND TPHCM thực hiện hình thức đầu tư và nguồn vốn đầu tư do UBND TPHCM quyết định.

Thời gian bắt đầu thực hiện xây dựng từ năm 2025 đến năm 2028 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỷ đồng. Hình thức đầu tư dự kiến bằng phương thức PPP và đầu tư (ngân sách của tỉnh Đồng Nai và TPHCM). Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự kiến là UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trình HĐND tỉnh tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TPHCM: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).