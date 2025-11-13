Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát công trường sân bay Long Thành

Sáng 13/11, tại Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động và chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đoàn công tác Trung ương có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích rộng 5.000ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), riêng dự án thành phần 3 sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỷ đồng, gồm 14 gói thầu. Đến nay, 3 gói thầu đã hoàn thành, 9 gói thầu đang được thi công, 2 gói thầu còn lại sắp lựa chọn được nhà thầu.

Đối với gói thầu 5.10, thi công nhà ga hành khách (được coi như đường găng tiến độ của toàn bộ dự án sân bay Long Thành), liên danh nhà thầu huy động bố trí 4.428 nhân sự và hơn 1.000 máy móc, thiết bị để triển khai thi công.

Công trường dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện nay, công tác xây thô đạt gần 80% và đang hoàn thành công việc như: sơn nước, trần, lắp đặt vách kính khung nhôm tại khu vực trung tâm và cánh nhà ga… Về thiết bị nhà ga như: hệ thống xử lý hành lý, hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi, hệ thống dẫn đậu tàu bay, hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, hệ thống thang máy… đang được gấp rút thực hiện…

Cuối tháng 9 và tháng 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện 2 chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành.

Phương tiện được sử dụng là máy bay Beechcraft KingAir 300 series - dòng máy bay chuyên dụng cho hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Máy bay hiệu chuẩn bay cắt qua tháp không lưu Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Thông qua việc bay hiệu chuẩn, các đơn vị sẽ tinh chỉnh hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, gồm hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; hệ thống dẫn đường VOR/DME; hệ thống đèn hiệu sân bay; các hệ thống giám sát Radar và ADS-B...

Việc bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động (dự kiến từ giữa năm 2026).