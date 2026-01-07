Tiến độ xây dựng dự án La Pura mặt tiền Quốc lộ 13

Tiến độ xây dựng thực tế La Pura đầu tháng 1/2026 (Ảnh: Phát Đạt).

Chứng minh năng lực bằng tiến độ triển khai thực tế

Từ tháng 7/2025 đến nay, tiến độ xây dựng La Pura bật tăng rõ rệt. Hiện phân khu Zenia, tháp B3 lên tầng 21, tháp B4 đã lên tầng 24. Tại phân khu Risa, tháp A3 lên tầng 19 và tháp A4 đã lên tầng 18. Đồng thời, dự án cũng được đẩy mạnh thi công kết cấu hoàn thiện, cơ điện bên trong toà nhà.

Mỗi ngày công trường tập trung hơn 700 công nhân, kỹ sư (Ảnh: Phát Đạt).

Đại diện Phát Đạt cho biết, tiến độ đúng cam kết là một trong những tiêu chí tiên quyết khẳng định uy tín và năng lực triển khai của đơn vị phát triển. Tính đến hiện tại, mỗi ngày công trường tập trung hơn 700 công nhân, kỹ sư, chia làm nhiều mũi thi công, sáng đèn 24/7, đảm bảo bàn giao giai đoạn 2027-2028.

4 tháp mặt tiền dự án cũng đang tập kết vật liệu xây dựng, chuẩn bị thi công và ra mắt trong quý I/ 2026 (Ảnh: Phát Đạt).

Ghi nhận thực tế, 4 tháp mặt tiền dự án cũng đang tập kết vật liệu xây dựng, chuẩn bị thi công và ra mắt trong quý I/2026. Động thái này cho thấy dự án không chỉ tập trung vào các tháp đang xây dựng mà đã bắt đầu chuẩn bị cho các phân khu tiếp theo, nhằm đảm bảo tính liên tục của toàn bộ tổng thể đô thị.

Thêm sức hút từ hạ tầng trọng điểm tăng tốc

Song hành cùng tiến độ xây dựng, La Pura là dự án hiếm hoi tại Đông Bắc TPHCM thừa hưởng lợi thế vượt trội từ hạ tầng trọng điểm được ưu tiên triển khai.

La Pura sở hữu 300m mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch nối Đông Bắc về trung tâm TPHCM. Trong đó, đoạn Quốc lộ 13 ngay trước dự án đang hoàn thiện mở rộng lên 8 làn xe, kết hợp với đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sắp khởi công trong năm 2026, trở thành điểm lợi “kép” cho dự án, vừa thuận tiện kết nối, vừa góp phần gia tăng giá trị sản phẩm.

Bởi khi Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2028 (trùng với thời điểm La Pura bàn giao nhà), từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để kết nối ngã tư Hàng Xanh và 30 phút kết nối sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đoạn Quốc lộ 13 ngay trước dự án đang hoàn thiện mở rộng lên 8 làn xe (Ảnh: Phát Đạt).

Theo sơ đồ vị trí sử dụng đất theo quy hoạch phân khu phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa, trạm ga C9 - tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) nằm trước dự án La Pura. Tuyến Metro này chạy dọc Quốc lộ 13, đáp ứng năng lực chuyên chở 30.000 - 40.000 người/hướng/giờ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TPHCM và các đô thị dọc tuyến đường sắt.

Nhìn vào sơ đồ hướng tuyến kết hợp quy hoạch vùng, La Pura đang sở hữu lợi thế giống với dự án "all-in-one" (tất cả trong một) tại phường An Khánh - TPHCM, mặt tiền Xa lộ Hà Nội, có trạm Metro Bến Thành - Suối Tiên trước nhà.

Sau khi Metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành, điểm cộng đầu tư La Pura tiếp tục đến từ động lực hạ tầng vùng. Đó là Vành đai 3 đã thông xe kỹ thuật vào 19/12/2025. Việc tiến độ xây dựng đảm bảo, kết hợp bức tranh hạ tầng Đông Bắc TPHCM đang hoàn thiện, góp phần lý giải vì sao La Pura thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Đại diện nhà phát triển Phát Đạt cho biết, La Pura sẽ ra mắt toà tháp mới với các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, nội khu chuẩn sống cao cấp, định danh “Branded Residences” tại Đông Bắc TPHCM - được kỳ vọng là điểm sáng hiếm hoi của thị trường năm 2026.

