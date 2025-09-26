Cất cánh chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành

Sáng 26/9, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) đánh dấu bước tiến quan trọng của quá trình hoàn thiện dự án trọng điểm quốc gia. Hoạt động do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chủ trì, phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và nhiều đơn vị liên quan.

Lúc 6h sáng, chiếc máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), khởi đầu cho đợt bay hiệu chuẩn kỹ thuật tại sân bay Long Thành. Dòng máy bay này được lựa chọn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho hoạt động hiệu chuẩn.

Chỉ 10 phút sau khi cất cánh, máy bay đã tiếp cận đường băng sân bay Long Thành, thực hiện các cú bay thấp (low pass) sát đường băng để kiểm tra hệ thống đèn, sau đó tăng tốc bay lên cao trở lại.

Trong lần bay thứ ba, máy bay đã thực hiện động tác liệng sang phải, cắt qua đài không lưu, một trong những bài bay quan trọng trong kế hoạch của đơn vị điều hành bay hiệu chuẩn.

Các chuyến bay hiệu chuẩn không chỉ kiểm tra thực địa đường băng mà còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không tại sân bay Long Thành.

Trong buổi sáng, tàu bay đã liên tục thực hiện các bài bay kỹ thuật như tiếp cận, bay bằng, bay thông trường để kiểm tra tín hiệu dẫn đường theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chịu trách nhiệm vận hành máy bay.

Đồng thời, VATM đã bố trí kíp trực tại đỉnh tháp không lưu sân bay Long Thành, nơi các kiểm soát viên không lưu thực hiện liên lạc với phi công và kiểm tra các thiết bị kết nối.

Dự kiến, các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành kéo dài từ ngày 26/9 đến 24/10, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Việt Nam và các chuyên gia quốc tế từ Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc.

Thông qua hoạt động này, ATTECH sẽ tinh chỉnh hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, bao gồm hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, hệ thống dẫn đường VOR/DME, hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B.

Việc bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động, dự kiến từ giữa năm 2026.

Trên đài không lưu sân bay Long Thành, nhân viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cột mốc quan trọng này trong quá trình xây dựng sân bay lớn nhất Việt Nam.

Hệ thống đèn tín hiệu trên đường cất hạ cánh thứ nhất của sân bay Long Thành đã được thắp sáng và lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các hoạt động bay.

Dàn đèn và thiết bị tín hiệu phục vụ cất hạ cánh trên đường băng sân bay Long Thành đã được lắp đặt đầy đủ, đảm bảo hoạt động bay hiệu chuẩn diễn ra suôn sẻ.

Với việc bay hiệu chuẩn được triển khai đúng kế hoạch, dự án sân bay Long Thành đang tiến thêm một bước vững chắc, đưa sân bay này tới gần hơn thời khắc khánh thành.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.